Officiel : Assassin's Creed Shadows reporté Officiel : Assassin's Creed Shadows reporté

Alors qu'aux yeux des analystes, Ubisoft pourrait vivre une année déterminante pour son avenir, c'est par l'intermédiaire de Jason Schreier qu'une potentielle mauvaise nouvelle nous tombe dessus : Assassin's Creed Shadows serait de nouveau reporté de quelques semaines pour passer du 14 février au 20 mars 2025. Un mois certes un peu plus calme que celui à venir.



On attend confirmation officielle qui pourrait tomber incessamment sous peu.





UPDATE :

- Ubisoft confirme l'information, comme d'habitude en indiquant la volonté de rendre la meilleure copie possible.