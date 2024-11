Le Fonds d'Investissement Saoudien continue de réduire ses parts chez Nintendo Le Fonds d'Investissement Saoudien continue de réduire ses parts chez Nintendo

Le Fonds d'Investissement Saoudien continue de reculer sur sa possible main-mise autour de Nintendo : après un premier recul en octobre (de 8,26 à 7,54 % des parts), l'entreprise lâche encore des parts pour atterrir aujourd'hui à « seulement » 6,23 %, son niveau le plus bas depuis janvier 2023.



On ignore la raison d'un tel retournement de situation alors que le Fonds avait débuté son grignotage en 2022 (et il faut en plus dire que tout se porte encore très bien pour Nintendo), et à défaut d'en savoir davantage, on rappellera tout de même que le « PIF » compte néanmoins réinvestir ses millions/milliards dans d'autres éditeurs/développeurs japonais.