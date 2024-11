Switch : comme chez la concurrence, le nombre d'abonnés (NSO) n'augmente plus Switch : comme chez la concurrence, le nombre d'abonnés (NSO) n'augmente plus

Du Game Pass au PlayStation Plus en passant par des sujets moindres comme l'Apple Arcade, l'eldorado des « services à abonnement » ne semble toujours pas faire mouche après avoir atteint une sorte de plafond de verre et pas question d'en savoir davantage : cela fait des mois que Microsoft n'a plus livré de mises à jour de ses chiffres, et bientôt 18 mois pour Sony.



Nintendo fait également face à cela en montrant patte blanche ou plutôt grise tant on reste vague : 34 millions d'abonnés au service NSO en septembre 2024, ce chiffre mixant les abonnés standard mais également « + » en rajoutant que l'offre familiale compte pour plusieurs abonnés. C'est dans tous les cas une baisse (38 millions en septembre 2023) mais également la preuve que chez Nintendo plus qu'ailleurs, le simple argument du jeu en ligne pour les jeux Premium semble un peu surfait dans un catalogue que l'on préfère pratiquer tous devant la même TV : 127 millions de comptes Switch se sont connectés au moins 1 fois sur la dernière année, soit seulement 25 % d'abonnés au service payant.



(Note : Rappelons si besoin que comme ailleurs, les F2P ne réclament pas d'abonnement.)