CI Games ne veut plus parler de ''Diversité & Inclusion'', et mise simplement sur l'égalité des chances

Fort du succès de Lords of the Fallen dont une suite a été mise en place, CI Games souhaite prendre son temps pour porter son autre licence Sniper Ghost Warrior vers de nouvelles hauteurs qualitatives et va de fait prendre ton son temps pour le prochain épisode sous Unreal Engine 5 : le PDG de l'entreprise, Marek Tyminski, vient d'annoncer un objectif de lancement pour 2027, ce qui ironiquement peut en faire un potentiel jeu cross-gen si les rumeurs d'une Xbox Next Gen pour 2026 se confirment.



Autre point « qui va faire parler », Tyminski s'est permis d'évoquer la politique DEI (Sweet Baby & co) qui frappe l'industrie depuis quelques temps, et si CI Games n'a semble t-il jamais joué cette carte là, reste que la boîte souhaite faire une mise à jour de sa politique sur le sujet :



« En réponse aux discussions en cours dans le secteur, nous avons revu l'une des valeurs fondamentales d'entreprise. ‘Diversité & Inclusion' devient désormais ‘Égalité des chances', ce qui reflète mieux l'engagement de CI Games à être un employeur garantissant l'égalité pour tous. Notre objectif est de favoriser la culture des meilleurs talents, en veillant à ce que toutes les décisions d'embauche soient basées uniquement sur le talent et le mérite, sans aucun autre objectif externe. »



Également, comme pour faire écho aux déboires d'un autre éditeur (Ubisoft), CI Games confirme maintenir sa politique 100% télétravail, à la fois pour pouvoir embaucher à travers toute l'Europe, mais également parce que c'est le souhait affiché des employés.