UK : GAME va abandonner le jeu vidéo

C'est cocasse mais ce qui devait arriver arriva, et ce n'est pas comme s'il n'y avait pas eu de nombreux rapports allant dans ce sens depuis plus d'un an. Plusieurs entreprises aux USA ont déjà cessé la vente de jeux vidéo physique, mais si on parlait jusque là essentiellement de grossistes (équivalent chez nous à Auchan ou Carrefour), le site UK Gfinity vient apporter qu'au Royaume-Uni, c'est carrément le revendeur iconique GAME qui serait sur le point d'abandonner majoritairement le secteur du jeu vidéo.



Terminé les consoles, les jeux et les accessoires, aussi bien neuf qu'en occasion, quelle que soit la marque, et ne resterait que des cartes prépayées et néanmoins la possibilité de précommander console ou jeu pour venir le récupérer (ou plus simple : se le faire livrer chez soi). La chaîne se consacrera pleinement à ce qu'elle avait déjà commencé à mettre en place depuis sa fusion avec Sports Direct : des peluches, des jouets, des figurines, des jeux de société, etc. L'avenir de Micromania ?