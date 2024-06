[RUMEUR] Sony a presque abandonné le PSVR2, mais aurait encore 2 titres en chantier [RUMEUR] Sony a presque abandonné le PSVR2, mais aurait encore 2 titres en chantier

Selon les sources du site Android Central, le budget software de Sony pour le PlayStation VR2 a été réduit à peau de chagrin, avec « très peu d'opportunités à venir » et seulement deux titres restants actuellement développés en interne. Ironiquement, c'est presque une bonne nouvelle vu que l'on pensait qu'il y en avait zéro.



Alors que le casque semble amorcer sa fin de carrière en toute discrétion malgré le 7 août l'arrivée d'une compatibilité PC néanmoins payante (59,99€ le câble) et bridée (pas de vibrations haptiques par exemple), Sony n'aura pour l'heure lancé que trois titres dessus : Horizon : Call of the Mountain (dont le responsable a depuis fait partie des licenciements), une sous-traitance pour Firewall Ultra (le studio est depuis fermé) et une très sympathique compatibilité pour Gran Turismo 7.