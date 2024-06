Officiel : Sony rendra compatible le PlayStation VR2 sur PC dès le 7 août (avec une petite facture) Officiel : Sony rendra compatible le PlayStation VR2 sur PC dès le 7 août (avec une petite facture)

Les plans pour rendre compatible le PlayStation VR2 avec le marché PC sont maintenant connus et actés : Sony annonce que le câble « obligatoire » pour faire fonctionner le casque PlayStation avec Steam sortira le 7 août chez divers revendeurs (et le site officiel PS Direct) pour quand même 59,99€. Il suffira ensuite de télécharger l'application SteamVR sur la plate-forme de Valve pour faire vos affaires.



La facture revient donc tout de même à 660€ pour qu'un joueur PC préfère ce casque au lieu d'un autre, en prenant en compte que plusieurs features passent à la trappe : pas de retour haptique, pas de HDR et pas de suivi oculaire...