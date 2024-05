USA : la Xbox Series accuse toujours un retard par rapport à la Xbox One et la Xbox 360 USA : la Xbox Series accuse toujours un retard par rapport à la Xbox One et la Xbox 360

Pour compléter le dernier rapport de Circana (donc uniquement le cas des USA), Matt Piscatella précise que sur le même temps de vie, la PlayStation 5 maintient une légère avance (8%) sur sa grande sœur la PlayStation 4 et reste donc à voir la portée de la chute amorcée.



De son côté, la Xbox Series est en retard de 13 % sur la Xbox One et « légèrement derrière » la Xbox 360. Dans le cas de la marque, difficile d'établir pour l'heure un classement, ou en tout cas pas avant la fin d'année : la Xbox One avait connue un fort démarrage pour totalement s'écrouler à la moitié de sa carrière, alors que la Xbox 360 a connu l'exact inverse (merci Kinect).