Oui, Xbox Activision vient d'ouvrir un nouveau studio

Cela paraît presque ironique vu les dernières nouvelles, mais apprenez que Xbox via Activision vient d'ouvrir un nouveau studio (ou plutôt l'a fait depuis quelques temps en totale discrétion), cette fois en Pologne, le deuxième du secteur après Infinity Ward Krakow.



Nommé Elserwhere Entertainment, cette nouvelle boîte planche déjà sur une nouvelle franchise AAA suffisamment narrative avec des anciens de CD Projekt et The Last of Us, épaulé pour le moment par les ressources des branches US le temps d'être bien sur les rails. D'ailleurs, ça recrute encore.



Rien d'étonnant à ce que de gros éditeurs regardent de près l'Europe de l'Est qui depuis quelques années percent de plus en plus dans le secteur : CD Projekt évidemment (The Witcher, Cyberpunk), The Farm51 (Chernobylite), GSC (STALKER 2), Warhorse (Kingdom Come Deliverance), Bloober Team (The Medium, Silent Hill 2 Remake), Techland (Dying Light)...