Nintendo : mise à jour des ventes softwares, dont le million pour Princess Peach et Mario VS Donkey Kong

Après le point hardware, passons comme d'habitude au software avec en constat que les chiffres de Mario Kart 8 Deluxe sont toujours aussi hallucinants (on rappelle que le jeu de base est sorti il y a 10 ans), que Tears of the Kingdom n'aura décidément jamais l'aura de BOTW, qu'on ne s'étonnera pas de l'annonce rapide d'un Mario Party sur Switch 2, et que les dernières sorties de la machine ont vraiment des allures de pourboire comparé aux grandes heures.



Les 10 plus gros succès first-party de la machine :

(entre parenthèses les ventes du Q1 2024)



1. Mario Kart 8 Deluxe : 61,97 millions (+ 1,39 million)

2. Animal Crossing : New Horizons : 45,36 millions (+ 570.000)

3. Super Smash Bros. Ultimate : 34,22 millions (+ 550.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 31,85 millions (+ 240.000)

5. Super Mario Odyssey : 27,96 millions (+ 310.000)

6. Pokémon Epée & Bouclier : 26,27 millions (+ 100.000)

7. Pokémon Ecarlate & Violet : 24,92 millions (+ 560.000)

8. Super Mario Party : 20,66 millions (+ 320.000)

9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 20,61 millions (+ 330.000)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe : 17,45 millions (+ 250.000)



Mais aussi :



- Luigi's Mansion 3 : 14,25 millions (+ 270.000)

- Super Mario 3D World : 13,47 millions (+ 300.000)

- Super Mario Bros. Wonder : 13,44 millions (+ 1,48 million)

- Nintendo Switch Sports : 13,11 millions (+ 630.000)

- Mario Party Superstars : 12,89 millions (+ 580.000)

- Splatoon 3 : 11,96 millions (+ 250.000)

- Kirby et le Monde Oublié : 7,52 millions (+ 200.000)

- Pikmin 4 : 3,48 millions (+ 510.000)

- Super Mario RPG : 3,31 millions (+170.000)

- Princess Peach Showtime : 1,22 million

- Mario VS Donkey Kong : 1,12 million



A la date arrêtée du 31 mars 2024, 1,235 milliard de jeux Switch ont été vendus.