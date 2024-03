CDPR estime qu'il n'y a pas de place pour les micro-transactions dans les jeux solo CDPR estime qu'il n'y a pas de place pour les micro-transactions dans les jeux solo

Dans le cadre de sa réunion faite aux investisseurs où l'on a notamment appris que 400 développeurs sont au charbon sur le prochain The Witcher dont la full-prod démarrera dans le courant de l'année, CD Projekt s'est vu interrogé sur la possibilité d'intégrer des micro-transactions dans leurs futurs jeux.



Piotr Nielubowicz, qui a forcément un nez dans le sujet vu que directeur financier de la compagnie, s'est permis d'être clair sur la ligne directrice malgré les propos de la concurrence sur la hausse du coût de développement et le besoin de rentabilité : CDPR continue d'estimer qu'il n'y a pas de place pour les micro-DLC payants dans des expériences solo, indé comme AAA. Point, et tant pis si ça fait siffler quelques oreilles.



Notez en revanche que selon Nielubowicz, rien n'est exclu en cas de projet multijoueur, bien que ce type de jeu ne soit pour l'heure plus à l'ordre du jour après l'annulation du Cyberpunk multi.