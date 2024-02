6 ans après sa mise en ligne, l'émulateur Switch ''Yuzu'' dans le viseur de Nintendo 6 ans après sa mise en ligne, l'émulateur Switch ''Yuzu'' dans le viseur de Nintendo

Nintendo aura mis 6 ans à réagir, mais le coup du leak du jeu complet The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avant son lancement (téléchargé 1 million de fois par les vilains pirates), a poussé le petit artisan à ouvrir son coffre-fort pour y sortir ses meilleurs avocats en vue d'attaquer les créateurs de « Yuzu », un émulateur Switch bien connu des joueurs PC (également Android d'ailleurs).



La firme annonce donc réclamer dommages et intérêt (somme non connue), la disparition de l'émulateur et la fin des MAJ de ce dernier, avec plusieurs arguments à la clé :



- Le fait que l'émulateur est connu publiquement pour l'exploitation de roms

- Que de nombreux sites des dits-roms mettent en avant Yuzu

- Que les développeurs font un business là-dessus (un patreon à environ 27.000$ par mois)



Nous verrons bien jusqu'où ira cette affaire et même en cas de face à face devant les tribunaux, Nintendo n'est pour autant pas assuré de gagner. L'affaire se déroule en effet aux USA où la loi autorise (contrairement en Europe) un consommateur à dumper son propre jeu pour l'utiliser ensuite sur un autre appareil que prévu à l'origine, et ce bien entendu uniquement à but personnel. Oui, il est donc tout à fait légal (aux USA encore une fois) pour quelqu'un de faire tourner un jeu Switch en 4 ou 8K sur Yuzu dès le moment où il a acheté son exemplaire.



On tombe dans l'éternel problème de ce genre d'affaire, celui d'attaquer naïvement l'outil (légal) plutôt que ceux qui l'exploitent (de manière illégale), et pour des résultats jamais concluants : Yuzu étant open-source, même si l'équipe et le site officiel venaient à disparaître, rien n'empêcherait une autre team de continuer à le mettre à jour. Juste qu'il sera plus difficile à trouver.