CNBC : Sony a perdu 10 milliards de dollars en valeur boursière suite à l'annonce de ses résultats CNBC : Sony a perdu 10 milliards de dollars en valeur boursière suite à l'annonce de ses résultats

Le CNBC est revenu sur la chute de la valeur boursière chez Sony faisant suite à ses résultats fiscaux tout comme ses nouveaux objectifs, expliquant que le principal problème ne vient pas des déclarations du PDG mais surtout d'un fait qui a fait reculer de nombreux investisseurs : la marge opérationnelle clairement décevante chez le constructeur PlayStation.



Essentielle aux yeux des actionnaires, la marge opérationnelle garantit la bonne tenue d'une entreprise et permet d'analyser les potentiels risques au moindre couac. Pour information, pour le trimestre octobre-décembre 2022, la marge opérationnelle de Sony était de 9 %, ce qui n'est pas très élevée mais néanmoins logique au regard du contexte : parc de consoles encore limité et nous sortions à peine de la crise des composants (et donc des ruptures de stock).



A l'époque, les analystes tablaient sur une marge opérationnelle d'environ 20 % pour fin 2023 grâce à trois facteurs clés :



- La relance des ventes hardware

- Les ventes first-party (par l'absence de royalties, forcément)

- Le gain bonus du numérique en rapport avec les économies (production, logistique, etc)



Et résultat ? Selon la CNBC, la marge opérationnelle de Sony pour noël dernier fut de… 6 %. Encore moins élevé qu'en 2022. Alors on ne reviendra pas sur le dernier point (le numérique) qui ne pose plus de problèmes aux différents éditeurs, l'ennui venant des représentants first-party pas bien nombreux et où même Spider-Man 2 s'est contenté d'un résultat plus ou moins équivalent au premier mais avec des coûts de production plus élevés (après, il a encore le temps de se vendre) mais aussi et surtout le problème hardware.



On rappelle que Sony a revu ses objectifs à la baisse sur l'année fiscale (21 millions de ventes au lieu de 25) mais en plus, dès les fêtes, Sony a du rattraper son retard en validant une coupe de ses potentiels bénéfices via plusieurs offres promotionnelles.



Alors déjà que ce n'était pas la joie chez les investisseurs, mais quand Sony PlayStation débarque juste après son rapport pour expliquer que nous avons déjà atteint le pic de croissance de la PlayStation 5, et qu'aucune suite de licence majeure first-party ne verrait le jour en 2025, il n'en fallait pas davantage pour provoquer une baisse de 6,5 % en bourse (la pire depuis 2 ans) et donc environ 10 milliards de dollars en valeur envolés.