Xbox : près de 2000 employés bientôt licenciés

Après les petits charcutages de ce matin, place à la grosse boucherie : Microsoft va licencier 1900 employés de sa branche JV (ce qui peut ratisser large entre développeurs, service qualité, marketing, etc), comme vient de l'apprendre IGN ayant mis la main sur un mail interne de Phil Spencer tout juste diffusé au personnel.



On vous épargnera les termes habituels, juste préciser que cela entre dans le cadre d'une restructuration des effectifs suite au rachat d'ABK (69 milliards de dollars on rappelle) et le mail sous-entend que tout le monde pourrait être touché, des Xbox Game Studios à Zenimax/Bethesda en passant donc par le trio Activision, Blizzard et King, tandis que Microsoft promet toutes les indemnités financières « fondées sur les lois locales du travail ».



Actuellement, donc avant le grand ménage, la totalité des effectifs Xbox compte 22.000 employés à travers le monde.