PalWorld continue d'enchaîner les millions

On va attendre de voir si la situation se tasse les semaines allant mais pour l'heure, rien ne semble arrêter ce qui pourra être considéré comme l'un des succès majeurs de l'année (oui, nous ne sommes qu'en janvier) :est désormais à 5 millions de ventes, en seulement 3 jours.Toujours poussé par les excellents retours de la communauté et un bouche-à-oreille naturelle sur les réseaux sociaux, ce jeu de survie/craft et son design un peu polémique enchaîne les performances, avec un pic hier à 1,29 million de joueurs en simultané rien que sur Steam, quasiment à jeu égale avec le record d'audience d'un monstre commeL'équipe de 60 employés promet enchaîner les heures pour corriger un maximum de choses (serveurs en souffrance, bugs de connexion, problèmes de save…) aussi bien sur PC que Xbox Series, et nous verrons bien quel sera le bilan en fin de semaine.