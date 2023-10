Shawn Layden dévoile sa PSP ''collector''... avec le vrai chiffre de ventes LTD

Officiellement, en tout cas selon les stats livrés par Sony, la PSP tournait à 76,4 millions de ventes à travers le monde, la plaçant à la 11e place du top des consoles les plus vendues de tous les temps (devant la 3DS et ses 75,94 millions). Jusqu'à aujourd'hui.Car l'ancien PDG de SCEA, Shawn Layden donc, fait le malin en nous affichant un modèle unique pour faire des jaloux, révélant que malgré la fin de production en 2011, les stocks restants étaient suffisamment nombreux pour permettre de booster le bilan au fil des années : c'est en fait environ 82,5 millions LTD, lui permettant de dépasser le total de la GBA pour intégrer le top 10. Elle est du coup aussi la troisième console portable la plus populaire de l'histoire derrière la DS et le/la Game Boy… ou la quatrième si on compte la Switch.La PSVita reste elle coincée jusqu'à la fin des temps aux alentours des 15 millions, l'un des pires drop de l'histoire avec la transition Wii/Wii U.