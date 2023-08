Officiel : Baldur's Gate III sortira cette année sur Xbox Series... sans mode coop split sur Series S Officiel : Baldur's Gate III sortira cette année sur Xbox Series... sans mode coop split sur Series S

Et voilà, le plafond de verre à exploser et Microsoft ne pouvait rien faire au bout de 3 ans de carrière pour la gamme Xbox Series : la non-parité est devenue officielle et Baldur's Gate III sortira bien cette année sur les deux consoles de Microsoft... sans option split-screen sur Series S.



Il fallait que ça arrive, et on se répète : tant mieux.



UPDATE

- Larian a confirmé l'information sur le fait que Phil Spencer s'est spécialement entretenu avec eux pour valider cette inéluctable solution.