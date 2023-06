Xbox x Activision Blizzard : la FTC (USA) craint un rachat anticipé ''d'un jour à l'autre'' Xbox x Activision Blizzard : la FTC (USA) craint un rachat anticipé ''d'un jour à l'autre''

C'est à la fin du mois prochain que débutera sur deux semaines la bataille opposant Microsoft et le CMA (UK) quant à l'acquisition d'Activision Blizzard King, ultime obstacle pour le représentant des GAFAM avant d'apposer la signature finale… du moins en théorie.



Car la FTC US qui compte se confronter à Microsoft le 2 août a pris très au sérieux les bruits de couloirs sur la haute possibilité d'un rachat anticipé, et craint même que cela pourrait arriver d'un jour à l'autre à cause de la confiance du géant de Redmond face à sa possibilité de gagner contre le CMA, ou d'adopter une autre stratégie de secours (les jeux Activision Blizzard passeront par un autre distributeur au Royaume-Uni, au moins pour un temps).



La FTC réclame donc d'urgence au tribunal une ordonnance cette semaine pour interdire officiellement à Microsoft tout rachat jusqu'au face à face (le 2 août donc).



Dans tous les cas, le feuilleton se terminera dans moins de 2 mois au plus tard.