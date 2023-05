Pour l'heure, le PSVR2 fait mieux que le premier (+ des chiffres pour le PS Plus Extra & Premium) Pour l'heure, le PSVR2 fait mieux que le premier (+ des chiffres pour le PS Plus Extra & Premium)

Sony ne souhaitait pas nous laisser aller dormir sans lâcher quelques données intéressantes, à commencer par le fait que le PlayStation VR 2 s'est vendu à 600.000 unités depuis son lancement, un chiffre sensiblement meilleur que le premier casque de Sony (+8%) mais attention : le PSVR1 avait démarré moins fort la semaine de sa sortie pour très vite remonter, l'inverse du PSVR2 dont les ventes stagnent (à voir par la suite, maintenant qu'il est disponible partout).



Apprenez aussi que :



- Marvel's Spider-Man a fait 1,5 million de ventes sur PC.

- The Last of Us : Part 1 368.000 sur le même support.

- 70 % des abonnés PS Plus sont en Essential.

- 13 % en Extra (6,1 millions).

- Et, surprise, 17 % en Premium (8 millions).