[Rumeur] Selon Reuters, la Commission Européenne serait sur le point de valider le rachat d'Activision Blizzard

Après The Telegram, c'est au tour de Reuters d'affirmer selon ses sources que la Commission Européenne file vers une validation du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft, avec une décision qui sera « très probablement » rendue officielle le 15 mai (la commission a jusqu'au 22 pour rendre son rapport).



Si confirmé, il s'agirait d'une véritable bouffée d'air frais pour Microsoft après le revers de la FTC (USA) contre laquelle le géant des GAFAM et Activision comptent faire face devant la justice, et plus récemment la désapprobation du CMA (UK). Pour ce dernier, nous en sommes encore au stade de l'appel effectué par Microsoft, ayant pris soin de s'offrir les services d'un des avocats les plus connus du secteur.