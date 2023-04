L'absence du premier Octopath Traveler sur PlayStation n'est pas dû à un deal avec Microsoft

A ceux qui se demandaient si l'absence d'une version PlayStation pour le premiervenait d'un éventuel deal avec Microsoft, le producteur Masashi Takahashi est venu apporter une réponse : non.La raison est bien plus simple, et finalement attendue : tout simplement le manque de main d'œuvre, donc à la fois le choix de se consacrer pleinement àqui de toute façon ne réclame pas d'avoir fait le premier, et vu le retard, Takahashi ne souhaitait pas sortir les deux épisodes (sur PlayStation) avec seulement quelques mois d'écart.La suite étant disponible, rien n'empêche un portage tardif par la suite, sauf si l'équipe est déjà au charbon sur autre chose.