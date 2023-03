HBO : la Saison 2 de The Last of Us ne couvrira pas l'intégralité du deuxième jeu HBO : la Saison 2 de The Last of Us ne couvrira pas l'intégralité du deuxième jeu

La Saison 1 de The Last of Us s'est achevée cette nuit sur HBO et c'est dans la foulée que les co-créateurs Neil Druckmann et Craig Mazin ont annoncé que la Saison 2 ne couvrirait pas à elle-seule le scénario du deuxième jeu. Ce qui sous-entend clairement au moins une Saison 3 à l'avenir.



Les précités ne donnent pas de raisons devant ce découpage si ce n'est l'envie constante d'enrichir l'univers et le style de narration de The Last of Us : Part 2 qui réclame une certaine adaptation pour mieux correspondre à une série TV.



On ose aussi suggérer que cela laisse davantage de temps pour laisser aux Dogs le temps de sortir The Last of Us : Part III pour éviter que les scénaristes prennent soudainement trop de liberté. Genre Game of Thrones vous voyez...