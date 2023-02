Redfall : une version boîte sans disque ? Redfall : une version boîte sans disque ?

Redfall sera le premier jeu Xbox Game Studios a atteindre l'étape des 80 balles, un prix qui fait toujours aussi mal mais peut-être encore davantage ici si la FAQ de Bethesda ne comporte aucune erreur : il vient d'être repéré sur le site officiel que « Les copies physiques proposeront des codes Play Anywhere pouvant être lus à la fois sur PC et Xbox Series ». Donc pas de disque.



Une pratique certes pas inédite, qui ne changera d'ailleurs pas grand-chose pour la majorité des joueurs vu qu'il s'agit d'un jeu à connexion obligatoire, mais en revanche, les plus patients peuvent de suite oublier le marché de l'occasion.