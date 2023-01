France : après la PlayStation 4, la Switch a maintenant dépassé la Wii France : après la PlayStation 4, la Switch a maintenant dépassé la Wii

Comme chaque année, c'est par l'intermédiaire du Figaro que Nintendo France vient faire son bilan, ici pour l'année 2022 avec un « record battu » : la Switch atteint les 7,09 millions de ventes et devient la console (hors portable) la plus vendue de tous les temps sur notre territoire, dépassant la Wii dont la chute était bien plus amorcée au même stade de sa carrière.



987.000 Switch ont été vendues chez nous en 2022 (+ de 50 % de parts de marché), et plus de 25 % des ménages FR ont donc la console chez eux, voire plusieurs.



Le top 3 FR (hors portable) :



1) Nintendo Switch : 7,09 millions

2) Wii : 6,3 millions

3) PlayStation 4 : 6 millions



(Et oui, on sait que la Switch est une hybride mais voilà quoi)



Quelques chiffres (hors dématérialisé) :



- Pokémon Ecarlate & Violet : 701.000

- Légendes Pokémon : Arceus : 575.000

- Mario Kart 8 Deluxe : 445.000

- Nintendo Switch Sports : 425.000

- Mario Strikers : Battle League : 264.000

- Splatoon 3 : 254.000

- Animal Crossing : New Horizons : 253.000

- Kirby et le Monde Oublié : 214.000