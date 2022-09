Jeff Grubb évoque la présence de Zelda et Metroid pour le prochain Nintendo Direct Jeff Grubb évoque la présence de Zelda et Metroid pour le prochain Nintendo Direct

Jeff Grubb refait parler de lui en évoquant de nouveau la quasi-certitude selon ses sources d'un Nintendo Direct la semaine prochain, probablement avant jeudi pour ne pas tomber en même temps que le TGS, et si des partenaires tiers ont été contactés sur le sujet, trois licences phare de Nintendo seraient au programme.



- The Legend of Zelda avec un nom définitif pour BOTW2 et l'annonce de portages Switch des épisodes Wii U (au moins Wind Waker).

- Metroid avec des nouvelles des remasters de la trilogie Prime.

- La confirmation du nouveau Fire Emblem.



Nous verrons bien, et apparemment très bientôt...