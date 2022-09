[Anecdote] Retro Studios planchait un temps sur un The Legend of Zelda façon tactical-RPG [Anecdote] Retro Studios planchait un temps sur un The Legend of Zelda façon tactical-RPG

Dans l'océan fait de projets avortés, ajoutons aujourd'hui grâce à la bien connue chaîne DidYouKnowGaming que Retro Studios a travaillé à une époque sur un spin-off de la franchise The Legend of Zelda, sous la forme d'un tactical-RPG façon Final Fantasy Tactics.



Intitulé Heroes of Hyrule, le titre mettait en avant les différentes races du Royaume (Goron, Zora, Piaf) tandis que Link était relégué au statut d'un vieil homme tenant une boutique d'antiquités. Aucune raison n'a été donné quant à son annulation mais cela rejoint la longue liste de titres tués avant l'heure chez Retro Studios, dont les plus notables sont :



- Un autre spin-off action de Zelda avec un Sheik masculin (voir artwork ci-dessous)

- Un spin-off de Mario mettant en avant Boo (sur DS)

- Le fameux Raven Blade sur GameCube