Résultats fiscaux : Sony subit la faiblesse du calendrier de sorties pour le printemps 2022 Résultats fiscaux : Sony subit la faiblesse du calendrier de sorties pour le printemps 2022

Au tour de Sony de livrer ses résultats fiscaux pour le printemps 2022 (avril à juin) et comme pour Microsoft, le constructeur de la marque PlayStation doit à la fois faire avec la faiblesse du calendrier, notamment tiers : un bénéfice opérationnel en chute de 30 % par rapport à l'année dernière.



- 47,1 millions de jeux vendus entre avril et juin (63,6 millions l'année dernière)

- Dont 6,4 millions de first-party (10,5 millions l'année dernière)



Le dématérialisé sauve complètement l'affaire puisque l'on parle niveau CA de l'équivalent de 740 millions de revenus pour les ventes dématérialisés, 1,35 milliard d'euros pour tout ce qui est DLC & micro-transactions… contre seulement 120 millions d'euros en revenus pour les ventes physiques.



Mais aussi :



- La base d'abonnés PS Plus en baisse (47,3 millions, contre 48 millions l'année dernière)

- 102 millions d'utilisateurs acteurs (106 millions l'année dernière)



- 2,4 millions de PlayStation 5 écoulées (2,3 millions l'année dernière)



Enfin, la PlayStation 5 tourne aujourd'hui à 21,7 millions au total depuis son lancement, toujours en retard sur la PlayStation 4 dans le même laps de temps (25,3 millions). PS4 qui en restera désormais à son bilan de « plus de 117 millions », Sony ayant annoncé mettre fin à la mise à jour des chiffres de ventes.