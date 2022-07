Grand Theft Auto VI : Bloomberg lâche les premières infos (retour à Vice City) Grand Theft Auto VI : Bloomberg lâche les premières infos (retour à Vice City)

Sans crier gare, Bloomberg nous rapport du très lourd concernant Grand Theft Auto VI, avec pour commencer le fait que le jeu proposera à nouveau plusieurs personnages principaux dont, c'est une première, une « héroïne », plus précisément une latino.



Mais aussi :



- Le scénario aura des thèmes à la Bonnie & Clyde

- Retour à Vice City (avec ses alentours)

- En solo, la carte évoluera avec le temps avec l'ajout de contenu (missions, etc)

- Bien plus d'intérieurs à visiter que les précédents épisodes



Enfin, Rockstar souhaiterait sortir ce futur poids massif de l'industrie pour l'année fiscale 2024, soit avant avril 2024.