Final Fantasy XV a eu ses 10 millions

On sait qu'il ne faudra plus attendre très longtemps pour découvrir la nouvelle présentation du très attendue Final Fantasy XVI, et Square Enix revient en attendant sur le fameux Final Fantasy XV en signalant que cet épisode « légèrement » controversé a tout de même franchi un cap d'importance : 10 millions d'unités distribuées à travers le monde, soit 1 million de plus en plus de 2 ans.



Cela en fait le deuxième plus gros succès de l'histoire de la franchise, derrière Final Fantasy VII (12,6 millions, hors remake), et devant Final Fantasy VIII (9,6 millions) et Final Fantasy X (8,5 millions).