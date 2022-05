Microsoft : le xCloud se prépare pour les TV Microsoft : le xCloud se prépare pour les TV

Si l'on en croit les sources sérieuses de Venturebeat, Microsoft compterait passer en 2023 une nouvelle vitesse pour sa branche xCloud : après le PC et le mobile (iOS comme Android), le service envahirait enfin les télévisions l'année prochaine, et de deux façons.



La première, avec tout simplement une application pour les téléviseurs Samsung avec qui le constructeur a un partenariat, et pour les autres, tout simplement un petit appareil façon FireStick d'Amazon pour permettre une compatibilité avec tous les écrans connectés.



Avec le Game Pass Ultimate, une manette et une évidente connexion au poil, il vous sera ainsi possible d'accéder sans surcoût à environ 400 jeux sur votre télé sans appareil supplémentaire.