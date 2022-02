Sony dévoile le design du PSVR 2 Sony dévoile le design du PSVR 2

Décidément, la communication de Sony autour du PlayStation VR 2 se fait en toute tranquillité, le genre à nous lâcher de nouvelles informations sans le moindre teasing préalable. Et c'est donc ainsi que l'on découvre en ce mardi le design final du casque nouvelle génération, et même chose pour les manettes Sense qui accompagneront la bête.



Sur de nombreux options, on se rapproche de l'original mais on y ajoutera les retours haptiques, un léger espace conçu pour une meilleure ventilation afin d'éviter de suer à grosses gouttes en été, ou encore une molette d'ajustement des lentilles. On rappelle en outre que ce nouveau casque sera enfin sous résolution 2000x2040 par œil, le tout sous OLED avec système de détection des yeux, le tout avec un seul et unique câble (wouhou).



Maintenant, en plus des jeux, reste les deux grandes inconnues : le prix et la date.