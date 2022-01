France : Nintendo souhaite atteindre la barre des 7 millions cette année (devant le total de la Wii) France : Nintendo souhaite atteindre la barre des 7 millions cette année (devant le total de la Wii)

Après Oscar Lemaire, c'est Nintendo France qui (comme chaque année) livre officiellement les données de la Switch par l'intermédiaire de Philippe Lavoué auprès du Figaro.



Et c'est donc 1,3 million de Switch qui ont été vendues cette année dans l'hexagone, devançant totalement la concurrence victime des problèmes de stocks, avec d'un coté la PlayStation 5 à 600.000, et de l'autre les Xbox Series à 214.000 (dans les deux cas sur la totalité de 2021). On rappelle qu'en France, les deux machines accusent un retard face à leurs grandes sœurs sur le même laps de temps.



Au total :



- Nintendo Switch (classique) : 4,9 millions

- Nintendo Switch Lite : 943.000

- Nintendo Switch OLED : 221.000



Donc environ 6,1 millions de consoles vendues depuis ses débuts en 2017, donc moins de 5 ans pour devancer aussi bien les totaux de la PlayStation 2 et la PlayStation 4, tandis que ce n'est qu'une affaire de mois avant qu'elle ne dépasse les 6,3 millions de la Wii.



Nintendo annonce vouloir atteindre les 7 millions d'ici la fin de l'année, objectif assez tranquille mais qui traduit que nous en sommes au dernier tiers de la carrière de la Switch qui aura bien du mal à revendiquer le statut de console la plus vendue de tous les temps chez nous (la DS, c'est 12 millions).