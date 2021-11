Le service Nintendo Switch Online atteint aujourd'hui les 32 millions de comptes abonnés Le service Nintendo Switch Online atteint aujourd'hui les 32 millions de comptes abonnés

Peu après ses résultats hardware & software, Nintendo est entré dans les détails de son dernier point fiscal via l'habituelle conférences faites aux investisseurs, l'occasion de repartir avec quelques informations notables :



- Sur les 92,87 millions de Switch distribuées aux grossistes, plus de 90 millions sont entre les mains des consommateurs.

- Sur l'année fiscale en cours (depuis le 1er avril 2021), au moins 79 millions de joueurs ont allumé au moins une fois leur compte.

- La stratégie souhaitée par Nintendo commence à porter ses fruits : comme attendu et grâce à de multiples offres comme la Lite, de plus en plus de familles possèdent aujourd'hui plusieurs Switch (comme à l'époque des pures consoles portables).

- Il y a à la date arrêtée du 30 mars 2021 plus de 32 millions de comptes abonnés au service Nintendo Switch Online. On dit bien « compte » : n'oubliez pas qu'une seule offre familiale peut inclure jusqu'à 8 comptes.

- La plus grosse part d'audience chez Nintendo se situe actuellement dans la tranche 20-30 ans.

- 6700 jeux tiers sont disponibles sur Switch (merci les indés).

- Nintendo préfère augmenter se force interne avec de nouveaux recrutements (un plan d'investissement de près de 800 millions d'euros est en cours), mais ne refusera pas un nouveau rachat en cas de bonne opportunité, comme dernièrement avec Next Level Games.