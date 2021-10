Xbox Series : la nouvelle mise à jour disponible, avec son dashboard 4K et son mode nuit Xbox Series : la nouvelle mise à jour disponible, avec son dashboard 4K et son mode nuit

Microsoft annonce le déploiement actuel de la nouvelle MAJ Xbox qui vient apporter quelques trucs intéressants dont, ENFIN, l'affichage 4K pour le dashboard Xbox Series X, jusque là limité au 1080p.



On ajoutera à cela un mode nuit avec diverses options (dont la programmation et le filtre lumière bleu), sans influer bien sûr sur les captures d'écran, ainsi qu'un menu de réglages rapides pour activer plus rapidement des options d'accessibilité selon les besoins de l'entourage.



On vous laisse avec quelques visuels d'illustration.