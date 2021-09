Infamous : un deuxième indice pour le retour ? Infamous : un deuxième indice pour le retour ?

Deuxième indice pour un potentiel retour de la franchise InFamous car après l'insider Shpeshal_Nick qui a déclaré il y a peu avoir entendu des choses à ce sujet et que l'annonce pourrait même avoir lieu jeudi lors du PlayStation Showcase, voilà que l'espoir est relancé par la découverte d'une mise à jour du nom de domaine officiel (infamousthegame.com), chose effectuée par Sony en toute discrétion à la fin du mois d'août.



Alors comme d'habitude, ça n'officialise rien du tout pour le moment, et même si c'était le cas, il est impossible de savoir si nous aurons un quatrième épisode ou un remaster/remake d'un ou des anciens, mais on pourra dire que la licence a le mérite de refaire l'actu après globalement 7 ans de silence.