Charts Japon : Resident Evil en petite forme

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 3 au 9 mai 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.La principale entrée de la semaine fut bien évidemmentqui avec seulement 150.000 ventes (en cumulant PS5 & PS4) se montre être un l'un plus mauvais lancement pour la série depuis bien longtemps, en deçà de(265.000),(232.000) et même(189.000) même si ce bilan est accessoire pour un éditeur qui fait l'essentiel de son chiffre en occident, sans parler de la part du dématérialisé et tout simplement du fait que la série a pris ses habitudes pour se vendre sur la longueur.Coté hardware, on assiste à l'habituelle chute post Golden Week, ne laissant que deux consoles encore vraiment active sur le marché dont une Switch qui a théoriquement déjà dépassé les 20 millions en comptant les ventes du Store propre à Nintendo (non comptabilisées par Famitsu) mais nous saurons marquer le coup en temps voulu.