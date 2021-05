Quasiment 85 millions de Switch écoulées Quasiment 85 millions de Switch écoulées

Nintendo avait préféré jouer les sages pour ses prévisions fiscales, notamment à cause du Covid susceptible de brouiller les affaires. Donc tout ne s'est pas passé comme prévu, mais dans le bon sens : c'est tout simplement une année stratosphérique.



84,59 millions de Switch distribuées dans le monde (dont 14,7 millions de Lite) pour 81 millions de ventes aux consommateurs, un chiffre largement au-dessus des attentes qui permet à la Switch de dépasser le LTD de la Game Boy Advance et la PSP, devenant provisoirement la 8e console la plus vendue de l'histoire, et ce en seulement 4 ans.



Nintendo qui peut se targuer d'un CA pour la totalité de l'année fiscale (1er avril 2020 au 31 mars 2021) équivalent à 13,3 milliards d'euros, pour un bénéfice de 3,6 milliards d'euros… soit quasiment le double que l'année précédente. A quelques centaines de millions prés, la firme était sur le doigt de taper son record absolu (2009).



Pour l'année fiscale qui vient tout juste de débuter, Nintendo mise sur une légère baisse ce qui n'est pas surprenant pour une machine qui aborde déjà sa cinquième année mais on parle tout de même de 25,5 millions de consoles vendues, ce qui lui permettrait d'atteindre les 110 millions le 31 mars 2022 et d'entrer dans le top 5, derrière (dans l'ordre) la PlayStation 2, la Nintendo DS, la GameBoy et la PlayStation 4.