Officiel : une adaptation ciné de Ghost of Tsushima, par le réalisateur de John Wick Officiel : une adaptation ciné de Ghost of Tsushima, par le réalisateur de John Wick

Et un nouveau projet d'envergure pour PlayStation Productions pour accompagner Uncharted (le film) et The Last of Us (la série TV) : la société annonce officiellement la mise en chantier d'une adaptation cinématographique de Ghost of Tsushima, avec Chad Stahelski à la réalisation, aka « le mec qui fait les John Wick », et Peter Kang de Sucker Punch pour superviser tout cela.



Pas encore de date mais tout juste sait-on que le film reprendra le scénario du jeu, donc la destinée du samurai Jin Sakai, ultime survivant de son clan et qui devoir mettre de coté certains codes d'honneur pour faire face à l'invasion mongole.