Chine : Nintendo & Tencent ont vendu (officiellement) plus d'un million de Switch

Encore au stade de marché émergent, la Chine place aujourd'hui Nintendo comme leader du marché avec 1 million de consoles vendue depuis son lancement en décembre 2019, soit mieux que les ventes cumulées de PS4/One sur le même laps de temps.



Notons d'ailleurs que ces chiffres sont ceux livrés officiellement par Tencent (le distributeur local), mais qu'il s'agit d'un faible pourcentage quand on prend en compte ce que l'on nomme le « marché gris », quel que soit le support. En effet, selon Niko Partners, l'import garderait une part hautement majoritaire face aux difficultés et à la lenteur de la distribution officielle, donnant les totaux suivants :



1) Nintendo Switch : 4 millions

2) PlayStation 4 : 3,5 millions

3) Xbox One : 1,4 millions



Niko Partners qui ajoute qu'au rythme où vont les choses, l'importance de la Chine va doubler d'ici 3 ans, ce qui ne la détachera pas de son statut de « pays minoritaire » face au poids lourds US et européen, mais qui peut deviner où l'on en sera dans une bonne décennie...