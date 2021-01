Katsuhiro Harada bosse actuellement sur le plus gros projet de l'histoire de Bandai Namco Katsuhiro Harada bosse actuellement sur le plus gros projet de l'histoire de Bandai Namco

On parlait récemment de Katsuhiro Harada et sachez que l'homme tranquillement son avenir avec un certain degré d'ambition : l'homme vient de déclarer être à la tête du projet le plus coûteux de l'histoire de Bandai Namco.



« C'est incroyable que les supérieurs aient approuvé cela. C'est signé mais c'est juste qu'à cause du coronavirus, nous n'avons pas été en mesure de démarrer correctement le chantier. »



Une belle confiance de la part de l'éditeur, qui doivent reconnaître que Harada reste quand même celui qui a signé Tekken 7, aka le plus gros succès commercial dans le domaine de la baston japonaise sur la dernière génération (hormis Smash Bros, évidemment).



Pas d'indices particulier en revanche puisqu'on en restera à cette seconde déclaration :



« Je suis en train de travailler sur des choses autres que des jeux de combat. Je ne dis pas que je ne ferais jamais d'autres jeux du genre autre que Tekken, mais je ne souhaite pas dire pour le moment quelle est la nature de ce projet. »