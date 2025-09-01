Hell is Us : un dernier trailer à J-3

Nacon signale avec ce trailer de lancement l'arrivée ce 4 septembre de Hell is Us, cette sorte de « Souls-lite » offrant plusieurs complaisances pour ne pas être totalement comparé à un jeu du genre (modes de difficulté, respawn sans pertes…) mais qui ne déconne pas sur son exploration par l'absence totale de maps et d'indicateur. A vous de savoir où aller et comment résoudre chaque énigme.
Le titre démarre à environ 80 Meta pour info, et notre avis sur le sujet arrivera un peu plus tard dans la semaine.
J'ai pas aimé le feeling des coups et les mouvements erratiques des ennemis. J'ai pris le coup en nettoyant la map mais c'est pas quelque chose que je trouve agréable
J'aime bien l'univers, ca a l'air axé narration et exploration, l'absence de map ou guidage je trouve ca cool de nous inciter à faire des choses par soit meme et ne pas etre assisté.
C'est le mec qui etait directeur artistique sur Deus Ex HR et MD, Jonathan Belletete, il est plutot bon et à des idées sympas.
Forcement le petit prix donne envie aussi. Maintenant est ce que les combats ne vont pas finir par vote saouler ?