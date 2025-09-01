Hell is Us : un dernier trailer à J-3

Nacon signale avec ce trailer de lancement l'arrivée ce 4 septembre de, cette sorte de « Souls-lite » offrant plusieurs complaisances pour ne pas être totalement comparé à un jeu du genre (modes de difficulté, respawn sans pertes…) mais qui ne déconne pas sur son exploration par l'absence totale de maps et d'indicateur. A vous de savoir où aller et comment résoudre chaque énigme.Le titre démarre à environ 80 Meta pour info, et notre avis sur le sujet arrivera un peu plus tard dans la semaine.