Après des années d'attente, Lost Soul Aside effectue un lancement catastrophique sur Steam
Sony y réfléchira probablement à deux fois avant de renouveler sa collaboration avec Ultizero Games, ou se dira peut-être que le plein pot pour un AA juste avant le rush de fin d'année, ce n'est pas l'idée du siècle : Lost Soul Aside effectue un lancement clairement catastrophique sur Steam avec un pic d'environ 3000 utilisateurs pour sa journée de lancement, sachant que le pic en question inclus forcément les membres de la presse dont beaucoup ont eu leur exemplaire Day One.
C'est tout simplement l'un des pires démarrages de l'histoire de PlayStation sur PC, à peine devant le remaster de Until Dawn. Après c'est mieux que Concord on peut dire aussi…
A voir si les choses iront mieux sur PlayStation 5, mais on ne se fait pas trop d'espoir vu l'actuelle bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux.
publié le 31/08/2025 à 09:45 par Gamekyo
Voilà voilà...
PS: Gears, Shinobi, meme pour MGS D c'est pas dingue... ne parlons pas de Varlet et de son pic a 245.
Cela plus les bruitages assez bizarre ça m'a refroidit :/
negan pourtant je l'attendais comme un ouf a l'epoque mais sincerement c'est une putain de deception
Après c'est sur qu'en l’état il ne fera pas le million.
Quand au jeu, nan, c'est un bon petit Beat Them Up qui ne fait que se bonifier au fur et a mesure que tu avances.
Après si les gens bloquent sur les 2/3 premières heures ou sur la demo ou sur un doublage anglais osef, qu'ils continuent de bloquer. Après 70 balles, oui c'est sans doute trop cher.
Les retours sur ce jeu sont merdiques faut arretez de s e voiler la face au bout d'un moment , si toi t'as aimé tant miieux mais bordel 10 ans d'attente pour cette chiasse et comme tu as dit a ce prix là c'est clairement du vol
Mais au lieu de cracher ta haine sans comprendre de quoi tu parles, je te propose d'aller voir des streameurs qui ont dépassés les premieres heures et qui sont capable d'avoir un avis construit, notamment Elajjaz dont les deux streams sur le jeu ont dépassé les 120 000 vues chacun sur Twitch. Un mec qui a parfaitement assimilé le gameplay et la synergie entres les différents combo/armes (bien plus que moi) et qui propose du beau jeu face aux boss.
LSA n'est pas parfait et il ne vaut pas ses 70 balles, mais il est bien meilleur qu'une parties des BTA japonais.
kujotaro Exact, ya vraiment de superbes decors et des boss qui tabassent.
Mais si tu foires ton début, t'es fini.
et dire que je le voyais comme un digne successur de DMC
Il va vite etre oublié et eclipsé par les autres
Faut le prendre comme un AA action sans prise de tête old school
Un AA a 70€
...
Encore plus quand cette année, y a un minimum de prise de conscience tarifaire sur les non AAA.
Clair Obscur à 50€ et Hollow Knight Silksong à 20/25€, alors que c'est les potentiels 2 plus gros prétendants au GOTY, c'est censé faire réfléchir.
Mais non, t'as Sony qui te fous Lost Soul à 70€, Microsoft qui fait pareil avec South of Midnight et parlons même pas de Mario Kart World...
Ah oui j'ai confondu avec leur Premium Edition (44,99€ le jeu de base).
C'est Avowed que j'avais en tête avec ses 80€ de ouf.
Alors que le jeu aurait pu mieux trouver son public à 40.
un peu triste pour le dev qui lui a consacré autant de temps ...
shanks non mais hollow kngiht son prix est abusé
vendre un jeu de cette envergure à 20 balles ne doit pas devenir une norme, c'est limite déloyal pour les autres indés :hihicétait déja le cas pour le premier a 15 balles)
Mais ça ne ça ne change rien a la tarification officiel qui est un vol pure et simple.
Après 30 faut pas dec non plus vu la durée de vie, 40/50 c'est un bon prix de depart, mais ça reste un très bon BTU avec d'excellent boss et de beaux décors pour ceux qui kiffent le genre.
Mais vendre un AA cheap au prix d'un AAA bien carré.
Parce qu'il est certainement pas désagréable pour les passionnés du genre.
shanks Bah oui c'est tellement évident.. et pourtant
Si vous voulez une comparaison rigolote en dédicace à
Helldivers 2, day one PC vous passe bien le bonjour, le problème était certainement ça pr LSA
Je vais rien ajouter j'ai autre chose à faire de ma journée que de troll et relancer une pièce de plus dans la machine...
rbz Stellar Blade, avant la sortie, la plupart des joueurs dont moi pensions que ça allait être un jeu bon jeu, même si ça se sentait et ça a pas raté que le personnage principal était bidon et cliché à mourir.
Ici, on a quasi tous senti que ça allait être objectivement parlant pas très engageant, médiocre.
(Mais potentiellement tout a fait satisfaisant pour les fans du genre, on aime tous des jeux plus ou moins bons).
Sinon en physique, le jeu est a 55 €-60 € hein? c'est mignon de se plaindre du prix et de baser tout sa critique dessus quand on va chercher le plus cher....
Oui, sony vend le jeu comme ça mais a partir de là, aucun jeu n'est bon ces dernières années vu les prix de 80-90 €......
Ha ouais, mais j'oubliais, y a des jeux selon qui les éditent avec lequel on fera de la mauvaise foi et les autres....
Pour 60e chez Leclerc je peux acheter en physique des jeux comme Dk Bananza en ce moment, et plus globalement ces dernières années les meilleures AAA de leur génération comme un Elden Ring par exemple.
Le positionnement tarifaire ici est complètement grotesque, entre ça et les embargos sur les reviews c'est à mes yeux de la pure malhonnêteté de Sony, qui a tenté de vendre un AA cheap comme étant un AAA, il a clairement l'intention de tromper les gens.
Ça n'a pas vraiment pris, le jeu fait un four alors ils tentent le tout pour le tout avec une demo day one en espérant mettre en avant une partie du jeu qui pourrait le montrer sur son meilleur profil.
Mais faut pas se faire d'illusion.
60/100 metacritique, ce qui veut dire un étron vu leur système de cotation
Il a pas son identité à lui.
Konami sort metal gear solid delta à 80 €, remake graphique qui ne change RIEN au jeu d'origine. Et personne ne gueule bizarrement....
Bha ouais ma bonne dame, son éditeur c'est pas Sony, le grand satan du jeu vidéo a qui on peut reprocher absolument tout . Moi perso, je m'en tape, j'aime pas plus Sony que les autres mais niveau impartialité et pertinence du propos, c'est de la merde. Dans les faites, vous pouvez jouer au jeu moins cher facilement donc l'argument "je l'aurai fait si il était moins cher", c'est de la merde.
vous pouvez trouver que le jeu a des défauts et manque de finition mais l'argument du prix, faut arrêter deux seconde quand on a des solutions
le jeu est cool et on a enfin un nouveau bta qui a la blinde de boss aux patterns variés et intéressant et qui fais la part belle aux combo pile ce qu'on lui demandait tout en étant long et joli pour le genre
de toute façon son destin n'aurait jamais été autrement même à 30 balles puisque les gens ont toujours craché sur le projet comme des teubés une fois entre les mains de sony
maintenant il tombe au plus mauvais moment vu tous les jeux en 15 jours que l'on va se taper obligé qu'il y ait de la casse tout le monde gagne pas 5k par mois....
70 balles... il est à 55 partout faut arrêter d'être un pigeon démat
Revoila l'idiot du village
Putain la balle perdu loool, c'est dimanche relax
Comme j'ai dis, c'est un jeu moyen voir mauvais, tu aimes tant mieux, mais voilà, tu es plus tolérant, et patient 'jai remarqué avec ces jeux moyen sur les bords. Tu prends plus de recul que nous, tu pardonnes plus facilement les fautes car moi par exemple je serais BEAUCOUP plus exigeant et stricte. Je sais pas si c'est une qualité chez toi, mais j'ai remarqué ça . Parfois tu es très indulgent aussi alors que toutes les preuves sont là pour te dire que non, le produit n'est pas *très bon voir excellent*. Mais bon...
Et pout ta gouverne, le PC n'est pas le problème, pour se donner une idée, Twitch est un bon facteur, les streameurs, par milliers te diront ce qu'ils pensent du jeu,l'audience verra le jeu aussi,si techniquement c'est à la ramasse et que l'écriture est nauséabonde, l'audience a t-elle besoin de se procurer le jeu ? Si ton jeu est *BON* et tourne bien, bah tu feras au moins le score de Mafia Old Country, pas ouf, mais raisonnable.
Donc pour le coup l'excuse du cross PC, euh non...jeu optimisé avec les pieds avec un gros patch day one et vendu au doux prix de 70-80 balles.
La faute à qui ?????? Un peu de bon sens mec stp...
????
Il a donné le jeu un bon 6/10 en finissant par dire que c'était ok, fun par moment , mais que l'expérience était vraiment moyenne, et gros point noir pour le dragon qui parle constamment en combat.
Y a d'autres streameurs qui ont donné 5 voir 4/10 au jeu. La faute à steam ???
- Un excellent systeme de combat
- De bons boss
- De très beaux decors
- Un LD qui fait le café avec un peu de puzzles et de plateforming
- Une bonne OST
Les critiques autour du doublage anglais qui viennent ruiner le jeu de certains comme le streameur dont j'ai partagé l'extrait ne me concerne pas vu que j'ai "le bon gout" de jouer en japonais.
Quand au scenario, la narration, la mise en scène parfois claqué ne viennent pas gâcher mon expérience car j'en ai rien a faire et que j'en avais aucune attente.
Après ptete que certains achètent des Beat, des Plateformers ou des FPS pour leurs scenario, ce n'est pas mon cas.
Donc pour moi a quelques heures de la fin c'est un solide 7, voir 7.5/10.
Bien meilleur que DMC2/3/4, NG3 ou Bayo3.
Ça tombe bien, j'en ai rien a foutre
Dans les faits je suis ni développeur ni éditeur de ce jeu, donc c'est pas mon problème.
C'est juste un peu triste qu'un projet qui a commencé il y a 10 ans soit un échec commercial, et on discute des raisons, tu nous laisses ce droit ?
Et oui le MSRP est très mauvais quoi que tu en penses, tous les jeux bénéficent des mêmes reduc en grande surface.
Mais au final, on a tous des gros backlog de jeux et on a du mal à en voir le bout.
Il est composé de jeux qui offrent dans leur extrême majorité un rapport qualité / prix très très largement supérieur.
Difficile donc pour 99% des joueurs donc de trouver des arguments pour insérer LSA dans ce backlog.
Quand tu auras enfin compris ça, tu auras déjà fait un grand pas dans ton deuil.
Et s'il te plaît, épargne nous la diabolisation de ton Sony 'satan' comme tu dis, quand ils font de la merde au même titre que n'importe quel éditeur / constructeur, laissez nous en discuter tranquillement, merci.
j'arrive vers la fin perso je le met au niveau de dmc 2 dans ta liste, et encore je prefere jouer à dmc
J'ai du mal a aimer DMC3, j'y arrive pas ya un truc qui me dérange avec ce jeu.
DMC4 est une arnaque passé la moitié et ya pratiquement aucun boss.
Et Bayo 3 j'ai vraiment détesté le délire des invocs géante, la DA en general et le rendu immonde sur SW, le 1 et le 2 le défonce.
Pour la langue en japonais ça fait un peu "ça sonne mieux, même si je comprends pas, pas grave y a les sous titres", c'est vraiment s'éviter la foudre
Après les bons que tu soulignes sont bon, mais dans ce cas là, si on se refère à ce que tu soulignes, comment expliquerais-tu que le jeu malgré tes points, ceux des autres en plombe et les miens, ont des retours soit mitigés soit catastrophique ???
Comme j'ai dis le gameplay n'est pas mauvais, mais y a anguille sous roche, et c'est pas un problème de goût.
L'impression de taper dans le vent, un perso aussi leger qu'une feuille, les ennemis mais surtout boss inutilement des sacs à PV.
Bref je compte beaucoup sur Ninja gaiden 4 pour me procurer des sensations fortes que je n'ai pas ressenti depuis bayonetta 3 en 2022.
Mais qui peut m'expliquer pourquoi il n y a presque aucun test alors que le jeu est sorti le 29 ?
.
Je l'explique de la même manière qu'un FF16 a divisé. Certains s'attachent à certains points, d'autres à d'autres.
Encore une fois je ne dis pas que c'est un chef d'oeuvre, mais que le gameplay + la grande diversité des environnements en fait un jeu plaisant à mes yeux comme à d'autres.
Après on a aussi des gens comme soulfull qui parlent de sacs a PV (je dis ça car il n'est pas le seul) car ils n'ont sans doute pas compris le système de stagger qui permet de faire fondre très rapidement la barre des boss (voir qui sont peut-être même passé à coté d'autres éléments comme les buffs) car perso je les fume assez rapidement et sans la ring cheaté qu'on te donne au bout de quelques morts.
J'ai meme vu des gens pas capté qu'il y avait des magasins en ville passé le premier chapitre
Le gameplay ?
Bah oui on sent régulièrement pas les coups et je l'avais remarqué dans le trailer.
Il y a de belles animations et effets de particules mais ça nuit a la lisibilité.
Il y a aussi un sentiment étrange de flottement sur les animations, très régulièrement, et c'est assez bizarre et perturbant.
Donc si on veut être exigeant avec le gameplay, il y a bcp à redire.
En l'état, il y a 5 divisions d'écart entre le gameplay de Bayonetta 3, précis, vifs, parfaitement animé, avec de bon hit boxes, et celui de LSA.
Je dis ça, et pourtant, je l'ai moyennement apprécié, Bayo 1 et 2 sont bien meilleurs pour moi, ça permet de mettre un peu en perspective où je situe ce que j'ai joué et vu de LSA, clairement j'aurais pas la force d'en faire plus avec le backlog de jeux qui m'attend mais je voulais pas mourir un jour sans l'avoir au moins testé
Bref oui comme tu dis, vivement Ninja Gaiden 4, rien que le gameplay vif, brutal et exigeant de la serie, ça sera a un tout autre niveau
Et je suis d'accord les boss sont pas tant que ca sac à pv, perso à part 2-3 boss, en général ils tombent très rapidement, surtout avec la transfo qui fait ultra mal.
Mais bon pour certains c'est dur à comprendre, faudrait que n'importe quel jeu noname soit meilleur que des jeux fait par des team qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience.
-Manque total d’impact, ca frappe dans le vide (les bruitages un peu nazes aident pas)
-Le côté cheap et le manque de budget se ressentent trop (animations datées, visages même pas dignes de FF13…la mise en scène lors des cutscene avec les perso ultra flottant/glissant).
-Le rythme du jeu, les niveaux sont beaucoup trop longs, ca devient vite ultra répétitif et chiant.
-Le bestiaire franchement pas ouf niveau DA.
-Le scénario/dialogues nul (comme souvent dans un BTA je m’en fous), mais là où DMC, Bayonetta ou Ninja Gaiden compensent avec des persos ultra charismatique, ici les personnages ressembles à rien, en particulier le héro..
Les points positifs :
-Le gameplay est vraiment cool, avec pas mal de possibilités dans l’arbre de talents
-Certains décors sont plutôt jolis vu le budget
-Les affrontements de boss sont sympas et assez nombreux
-J'aime bien les phases de plateformes/esquives du décors et les mécanique qu'ils rajoutent à chaque niveau pour essayer de varier un peu.
-Ost passable
Perso, je m’en fous si un jeu m’intéresse qu’il coûte 30 ou 100 €, ça ne me dérange pas après je comprends pour certains, mais bon quand on aime, on ne compte pas lol
Moi je suis un gros fan des histoires, à condition que le tout autour soit lui aussi crédible et bien fait, sinon je me lasse, mais l'histoire, OU A LA LIMITE, l'écriture, mes yeux et mes oreilles saignent très très vite si y a aucun effort...
D'ailleurs c'est souvent le cas chez moi, un super jeu génère une grosse attente, par ex Hollow Knight et Silksong. Le risque d'être déçu est plus grand du coup pour le second, et il y a plus d'indulgence pour le premier initialement.
Maintenant mon dernier propos était surtout de comparer les qualités de façon le plus neutre et objectif possible, sans tenir compte de tout un tas de paramètres donc.
losz d'acc merci. Et je rajouterai que même si les scénarios des BTA sont souvent nuls, au dela du charisme du personnage principal, ça permet de contextualiser les combats, de donner envie de passer au suivant, et ça certains y arrivent très très bien.
Dans le genre j'ai tjs bcp aimé l'humour et la mise en scène des Bayonetta par exemple.
mattewlogan Silksong day one a 150€ s'il le faut amigo *et je suis a moitié sérieux *
Tellement Hollow Knight a 15 balles c'était une honte, le vol du siècle je me sens pas bien
De ce que j'ai pu tester dans la démo, c'est loin d'être une cata en terme de gameplay.
La plupart des griefs sur ce jeux sont surtout dû à son petit budget, le manque d'expérience peut-être des devs.
Mais maintenant un LSA 2 ou 3 (avec plus de budget, de moyen humain) pourrait très bien rivaliser avec les ténors.
C'est pour cela qu'il faut toujours laissé sa chance aux jeux, sinon potentiellement on loupera dans l'avenir de très bons qui ne pourront pas être devs.
j'ai testé le jeu et sincèrement il est lassant en fait, deja ce que ça raconte, tout ce qui est mise en scene...ect CATASTROPHIQUE.
la pour le coup je prefere Mario qui va sauver Peach qui se fait capturer au debut mais au moins jusqu'à la fain on ne te fais pas chier avec des trucs nanardesque au possible. ça j'en peux plus de nos jours, soit vous faites un truc correct la dessus soit ne faites pas du tout de scenario en fait.
et le gameplay, AUCUNE sensation d'impact, il tape vite pour faire croire à un gameplay technique...ect alors que c'est juste debile à jouer. je me suis vite lassé meme avec les pouvoirs debloqué.
franchement ya rien à sauver dessus (et pourtant je l'attendais un peu aussi)
mais faut etre objectif, il ne fait meme pas mieux que le 1er Bayonetta sur PS360 pour moi, c'est ça le drame.
Dommage
Le but à la fin c'est de prendre plaisir, le meta on s'en branle.
Mais ça reste un bon jeu, bien exécuté, qui ne mérite certainement pas toute cette haine gratuite. Vaux il 70 euros? Et bien oui au vu du nombres de devs et d’années passée à travailler dessus.
La demo m’a refroidit, et maintenant je n’arrive plus à lâcher la manette. Le jeu est du niveau d’un FF16 pour moi, avec les même faiblesse, combat répétitif et manque de stratégie.
Oui aprés ninja gaiden merci au revoir.
mais je kiffais la Bayo du 1, completement DINGUE, FOLLE
mais c'est pas les seuls qui se vautrent sur les prix, on se souvient d'ubisoft pour Skull and bones, konami aussi fait n'importe quoi par moment...
et apres ils s'étonnent des bides.
silkson va sortir à 20€ ça va faire un CARNAGE
meme ceux qui ne voulaient pas le prendre, quand ils vont voir le prix, y'en a ils vont passer à l'achat car "çava, c'est pas cher"
le premier verou saute.
alors qu'un jeu à 70€ ou + franchement c'est de plus en plus un frein. à moins que ce soit un jeu ultra attendu comme GTA6, The witcher 4 ou autre.
mais tu peux pas arriver inconnu et venir à 70€ ou + surtout quand t'as rien prouver avant et que c'est ton premier jeu.
Clair obscure l'ont compris comme t'as dit
Ce Lost Soul Aside est juste decevant, il aurait pu être soutenu s'il n'était pas vendu à 70 balles.Il risque de finir comme Forspoken, vendu au prix d'un Kg de nutella.
Vivement que Ninja Gaiden 4 tienne ses promesses, le genre a besoin d'un hit en puissance.
Tu casses la barre de bouclier en jouant normalement, puis une fois l'ennemi "choqué" tu lui balances la sauce comme dans FF7R ou FF16 (et c'est encore mieux si tu as une synchro L2+R2) et tu fini sur un carré+croix au dernier moment pour gratter encore plus.
Le 3 par contre a un gameplay vraiment souple qui combine tout ce qui avait été fait même s'il aurait été cool de battre tout le monde avec ou sans invocation. En général , j'ai adoré la trilogie Bayonetta parce que chaque jeu a son identité propre.