Après des années d'attente, Lost Soul Aside effectue un lancement catastrophique sur Steam
Sony y réfléchira probablement à deux fois avant de renouveler sa collaboration avec Ultizero Games, ou se dira peut-être que le plein pot pour un AA juste avant le rush de fin d'année, ce n'est pas l'idée du siècle : Lost Soul Aside effectue un lancement clairement catastrophique sur Steam avec un pic d'environ 3000 utilisateurs pour sa journée de lancement, sachant que le pic en question inclus forcément les membres de la presse dont beaucoup ont eu leur exemplaire Day One.

C'est tout simplement l'un des pires démarrages de l'histoire de PlayStation sur PC, à peine devant le remaster de Until Dawn. Après c'est mieux que Concord on peut dire aussi…

A voir si les choses iront mieux sur PlayStation 5, mais on ne se fait pas trop d'espoir vu l'actuelle bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux.
publié le 31/08/2025 à 09:45 par Gamekyo
commentaires (87)
shanks publié le 31/08/2025 à 09:48
Si vous voulez une comparaison rigolote en dédicace à guiguif, c'est 4 fois moins que Forspoken.

Voilà voilà...
natedrake publié le 31/08/2025 à 09:50
10 ans pour ça, ça pique.
guiguif publié le 31/08/2025 à 09:52
shanks Tant mieux, a chaque fois que Sony sorte un jeu solo en cross PC il bide, qu'ils arrêtent
PS: Gears, Shinobi, meme pour MGS D c'est pas dingue... ne parlons pas de Varlet et de son pic a 245.
negan publié le 31/08/2025 à 09:59
Quel merde
battossai publié le 31/08/2025 à 10:00
Testé la démo et ce qui me dérange c'est le manque d'impact dans les coups, l'impression de taper dans du vide.

Cela plus les bruitages assez bizarre ça m'a refroidit :/
lazer publié le 31/08/2025 à 10:01
guiguif ouais bah apparament sur ps5 c'est pas du tout folichon non plus


negan pourtant je l'attendais comme un ouf a l'epoque mais sincerement c'est une putain de deception
guiguif publié le 31/08/2025 à 10:10
lazer Il est bien plus haut placé dans le top ventes sur les différents Store PSN que sur Steam ou c'est effectivement une catastrophe.
Après c'est sur qu'en l’état il ne fera pas le million.

Quand au jeu, nan, c'est un bon petit Beat Them Up qui ne fait que se bonifier au fur et a mesure que tu avances.
Après si les gens bloquent sur les 2/3 premières heures ou sur la demo ou sur un doublage anglais osef, qu'ils continuent de bloquer. Après 70 balles, oui c'est sans doute trop cher.
lazer publié le 31/08/2025 à 10:14
guiguif les ventes autant que sur pc sont merdique et d 'ici 1 semaine on l'auras oublié et tout le monde sera passé a autre chose , c'est pas parce que le jeu se vend mieux sur ps5 que ça fait du jeu un succès alors qu'il est extreement mal parti et encore plus avec les jeux sorti et ceux qui arrivent en septembre !

Les retours sur ce jeu sont merdiques faut arretez de s e voiler la face au bout d'un moment , si toi t'as aimé tant miieux mais bordel 10 ans d'attente pour cette chiasse et comme tu as dit a ce prix là c'est clairement du vol
kujotaro publié le 31/08/2025 à 10:15
Le jeu est vraiment bon. Plus on y joue plus il se bonifie. C'est vraiment dommage ce qui lui arrive.
guiguif publié le 31/08/2025 à 10:24
lazer Ils sont merdiques des gens qui n'ont pas compris le système de jeux ou ceux qui bloquent sur le coté clanky du début.

Mais au lieu de cracher ta haine sans comprendre de quoi tu parles, je te propose d'aller voir des streameurs qui ont dépassés les premieres heures et qui sont capable d'avoir un avis construit, notamment Elajjaz dont les deux streams sur le jeu ont dépassé les 120 000 vues chacun sur Twitch. Un mec qui a parfaitement assimilé le gameplay et la synergie entres les différents combo/armes (bien plus que moi) et qui propose du beau jeu face aux boss.
LSA n'est pas parfait et il ne vaut pas ses 70 balles, mais il est bien meilleur qu'une parties des BTA japonais.

kujotaro Exact, ya vraiment de superbes decors et des boss qui tabassent.
Mais si tu foires ton début, t'es fini.
lazer publié le 31/08/2025 à 10:25
guiguif apres perso ça me fait pas sprecialement plaisir que le jeu soit sorti comme ça , mais a un moment apres 10 ans c'est du foutage de gueule surtout a ce tarif...

et dire que je le voyais comme un digne successur de DMC

Il va vite etre oublié et eclipsé par les autres
shincloud publié le 31/08/2025 à 10:28
mérité
mattewlogan publié le 31/08/2025 à 10:30
Le jeu est sympas
Faut le prendre comme un AA action sans prise de tête old school
negan publié le 31/08/2025 à 10:31
mattewlogan Faut le prendre comme un AA action sans prise de tête old school

Un AA a 70€
shincloud publié le 31/08/2025 à 10:34
negan 80 euros pour la version deluxe... Sony a sacrifié le jeu.
negan publié le 31/08/2025 à 10:34
shincloud C'est fou
ouken publié le 31/08/2025 à 10:35
Jebsuis a 4h de jeux et le jeux me tombe dessus bras alors déjà ces pas beau ou du moins une gen de retard et que ces vide!!! L'histoire avec un chevalier zodiac au début m'a fait sourire , et bon ces un enchaînement d'endroits vide avec des monstres.... Je comprend que ça bide je vais stoppé la souffrance de mon côté dommage car les combats son bien mes ça suffise pas pour en faire un jeux bon moin de la
...
guiguif publié le 31/08/2025 à 10:36
https://www.twitch.tv/videos/2553681363?t=03h30m45s
shanks publié le 31/08/2025 à 10:37
shincloud negan
Encore plus quand cette année, y a un minimum de prise de conscience tarifaire sur les non AAA.

Clair Obscur à 50€ et Hollow Knight Silksong à 20/25€, alors que c'est les potentiels 2 plus gros prétendants au GOTY, c'est censé faire réfléchir.

Mais non, t'as Sony qui te fous Lost Soul à 70€, Microsoft qui fait pareil avec South of Midnight et parlons même pas de Mario Kart World...
negan publié le 31/08/2025 à 10:39
shanks SOM c'est pas 40€?
shanks publié le 31/08/2025 à 10:40
negan
Ah oui j'ai confondu avec leur Premium Edition (44,99€ le jeu de base).

C'est Avowed que j'avais en tête avec ses 80€ de ouf.
Alors que le jeu aurait pu mieux trouver son public à 40.
rbz publié le 31/08/2025 à 10:43
il a pas réussis a faire une stellar blade celui-ci.
un peu triste pour le dev qui lui a consacré autant de temps ...

shanks non mais hollow kngiht son prix est abusé
vendre un jeu de cette envergure à 20 balles ne doit pas devenir une norme, c'est limite déloyal pour les autres indés :hihicétait déja le cas pour le premier a 15 balles)
grospich publié le 31/08/2025 à 10:43
En même temps il n'y a aucun test la veille de la sortie, le jeu sort dans la totale indifférence (zéro marketing de la part de Sony).
negan publié le 31/08/2025 à 10:44
shanks Le problème c'est que les gens ne voient pas le problème de la tarification car selon eux ils peuvent l'avoir a 50€ chez Auchan ou autre.

Mais ça ne ça ne change rien a la tarification officiel qui est un vol pure et simple.
sandman publié le 31/08/2025 à 10:48
guiguif à 10h10 dans la vidéo, le gars le dit lui-même alors qu'il maitrise le jeu et qu'il semble avoir tout compléter: "Ce jeu vendu à 30e ca serait génial, mais le vendre à 70e, c'est de la folie"
guiguif publié le 31/08/2025 à 10:51
sandman Bah ouais le jeu est trop cher.

Après 30 faut pas dec non plus vu la durée de vie, 40/50 c'est un bon prix de depart, mais ça reste un très bon BTU avec d'excellent boss et de beaux décors pour ceux qui kiffent le genre.
51love publié le 31/08/2025 à 10:53
mattewlogan kujotaro c'est pour ça qu'à 30 ou 40 boules max, il aurait pu connaître un destin un peu meilleur, et vu que le jeu est ultra cheap sur certains aspects, on le voyait déjà dans les trailer, ça lui aurait été pardonné plus facilement.

Mais vendre un AA cheap au prix d'un AAA bien carré.

Parce qu'il est certainement pas désagréable pour les passionnés du genre.


shanks Bah oui c'est tellement évident.. et pourtant



Si vous voulez une comparaison rigolote en dédicace à


Helldivers 2, day one PC vous passe bien le bonjour, le problème était certainement ça pr LSA

Je vais rien ajouter j'ai autre chose à faire de ma journée que de troll et relancer une pièce de plus dans la machine...


rbz Stellar Blade, avant la sortie, la plupart des joueurs dont moi pensions que ça allait être un jeu bon jeu, même si ça se sentait et ça a pas raté que le personnage principal était bidon et cliché à mourir.


Ici, on a quasi tous senti que ça allait être objectivement parlant pas très engageant, médiocre.

(Mais potentiellement tout a fait satisfaisant pour les fans du genre, on aime tous des jeux plus ou moins bons).
ouken publié le 31/08/2025 à 10:54
Pour moi un BTA ça dois pas être juste des bon combat la c'est vide de vide .... Faut aimer les boss battle quoi... Et l'histoire aussi ces un peu naze hein...
deathegg publié le 31/08/2025 à 10:59
https://www.hamster-joueur.com/lost-soul-aside-ps5

Sinon en physique, le jeu est a 55 €-60 € hein? c'est mignon de se plaindre du prix et de baser tout sa critique dessus quand on va chercher le plus cher....

Oui, sony vend le jeu comme ça mais a partir de là, aucun jeu n'est bon ces dernières années vu les prix de 80-90 €......

Ha ouais, mais j'oubliais, y a des jeux selon qui les éditent avec lequel on fera de la mauvaise foi et les autres....
51love publié le 31/08/2025 à 11:13
deathegg tu comprends pas les propos qui sont faits ici.

Pour 60e chez Leclerc je peux acheter en physique des jeux comme Dk Bananza en ce moment, et plus globalement ces dernières années les meilleures AAA de leur génération comme un Elden Ring par exemple.

Le positionnement tarifaire ici est complètement grotesque, entre ça et les embargos sur les reviews c'est à mes yeux de la pure malhonnêteté de Sony, qui a tenté de vendre un AA cheap comme étant un AAA, il a clairement l'intention de tromper les gens.

Ça n'a pas vraiment pris, le jeu fait un four alors ils tentent le tout pour le tout avec une demo day one en espérant mettre en avant une partie du jeu qui pourrait le montrer sur son meilleur profil.

Mais faut pas se faire d'illusion.
osiris67 publié le 31/08/2025 à 11:18
Mdr Sony c est quasiment que des descision daubées depuis le debut de cette gene. Voila le resultat lorsqu on applique une politique a la microsoft.
zboubi480 publié le 31/08/2025 à 11:23
L'autre toujours dans le déni
pcsw2 publié le 31/08/2025 à 11:24
Pas étonnant du flop , on va pas acheter des jeux moyens vendu trop cher pour faire plaisir aux développeurs...
kirk publié le 31/08/2025 à 11:28
Un jeu osef par excellence. Sa DA insipide annonçait la couleur.
zekk publié le 31/08/2025 à 12:13
deathegg pour le coup,c'est comme les 90€ de MKW , tu le trouves moins cher, mais ça reste une mauvaise politique tarifaire
keiku publié le 31/08/2025 à 12:16
Un petit studio de 40 dev, un genre qui demande de la maitrise et de la rigueur, un prix digne d'un AAA pour un jeu indé et des chinois (rien contre eux mais depuis le temps on connait la qualité de leur production en se qui concerne le gameplay)

60/100 metacritique, ce qui veut dire un étron vu leur système de cotation
mibugishiden publié le 31/08/2025 à 12:23
N'est pas FF XV qui veut
mibugishiden publié le 31/08/2025 à 12:24
Le jeu manque quand meme cruellement d'identité visuelle, on dirait un jeu cheap fait par une equipe C chez Square Enix.

Il a pas son identité à lui.
supasaiyajin publié le 31/08/2025 à 12:29
Le vrai souci, c’est le prix. Le jeu a pas l’air mauvais, mais j’y toucherai sûrement quand il sera moins cher. C’est comme AstroBot. Aussi bon soit-il, jamais je l’aurais pris à 70 balles.
deathegg publié le 31/08/2025 à 12:38
51love Dans les faites, tu peux trouver le jeu a un prix de 55 €. La politique tarifaire qu'est que ca peut vous foutre ? tout les éditeurs le font dans tout les prix conseillé que ce soit les jeux, les micro transaction ou les DLC. On le sait et bizarrement, on leur dit rien et on accepte quand ca nous arrange.

Konami sort metal gear solid delta à 80 €, remake graphique qui ne change RIEN au jeu d'origine. Et personne ne gueule bizarrement....

Bha ouais ma bonne dame, son éditeur c'est pas Sony, le grand satan du jeu vidéo a qui on peut reprocher absolument tout . Moi perso, je m'en tape, j'aime pas plus Sony que les autres mais niveau impartialité et pertinence du propos, c'est de la merde. Dans les faites, vous pouvez jouer au jeu moins cher facilement donc l'argument "je l'aurai fait si il était moins cher", c'est de la merde.

vous pouvez trouver que le jeu a des défauts et manque de finition mais l'argument du prix, faut arrêter deux seconde quand on a des solutions
kalas28 publié le 31/08/2025 à 12:47
70 balles... il est à 55 partout faut arrêter d'être un pigeon démat

le jeu est cool et on a enfin un nouveau bta qui a la blinde de boss aux patterns variés et intéressant et qui fais la part belle aux combo pile ce qu'on lui demandait tout en étant long et joli pour le genre

de toute façon son destin n'aurait jamais été autrement même à 30 balles puisque les gens ont toujours craché sur le projet comme des teubés une fois entre les mains de sony

maintenant il tombe au plus mauvais moment vu tous les jeux en 15 jours que l'on va se taper obligé qu'il y ait de la casse tout le monde gagne pas 5k par mois....
negan publié le 31/08/2025 à 12:58
kalas28 publié le 31/08/2025 à 14:47
70 balles... il est à 55 partout faut arrêter d'être un pigeon démat

Revoila l'idiot du village
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 13:04
shanks Si vous voulez une comparaison rigolote en dédicace à guiguif,

Putain la balle perdu loool, c'est dimanche relax
romgamer6859 publié le 31/08/2025 à 13:07
comme "prévu"
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 13:20
guiguif Le jeu sera bien plus haut placé sur PS5 parce qu'il est mis en avant sur le store PS et que c'est une exclu console Sony L-O-G-I-Q-U-E je dirais.

Comme j'ai dis, c'est un jeu moyen voir mauvais, tu aimes tant mieux, mais voilà, tu es plus tolérant, et patient 'jai remarqué avec ces jeux moyen sur les bords. Tu prends plus de recul que nous, tu pardonnes plus facilement les fautes car moi par exemple je serais BEAUCOUP plus exigeant et stricte. Je sais pas si c'est une qualité chez toi, mais j'ai remarqué ça . Parfois tu es très indulgent aussi alors que toutes les preuves sont là pour te dire que non, le produit n'est pas *très bon voir excellent*. Mais bon...

Et pout ta gouverne, le PC n'est pas le problème, pour se donner une idée, Twitch est un bon facteur, les streameurs, par milliers te diront ce qu'ils pensent du jeu,l'audience verra le jeu aussi,si techniquement c'est à la ramasse et que l'écriture est nauséabonde, l'audience a t-elle besoin de se procurer le jeu ? Si ton jeu est *BON* et tourne bien, bah tu feras au moins le score de Mafia Old Country, pas ouf, mais raisonnable.

Donc pour le coup l'excuse du cross PC, euh non...jeu optimisé avec les pieds avec un gros patch day one et vendu au doux prix de 70-80 balles.

La faute à qui ?????? Un peu de bon sens mec stp...
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 13:23
guiguif Ton jeu fait 1200 joueurs simultanés en ce moment et MGS D que tu dis *pas dingue*(c'est pas non plus un GTA hein je sais pas ce que tu attends ) fait 15 886 joueurs simultanés


????
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 13:32
guiguif L'extrait du Twitch de ELA veut dire quoi ?

Il a donné le jeu un bon 6/10 en finissant par dire que c'était ok, fun par moment , mais que l'expérience était vraiment moyenne, et gros point noir pour le dragon qui parle constamment en combat.

Y a d'autres streameurs qui ont donné 5 voir 4/10 au jeu. La faute à steam ???
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 13:36
rbz C'est une leçon à retenir, il fera plus de blé peut être sur PS5. Son gameplay n'est pas médiocre, c'est tout ce qu'il y a autour et surtout une écriture aussi pourrave ça pardonne pas. Une boss qui te nargue avec des *HAHAHA* toutes les 5-8 secondes en plein déplacement....Arena qui ferme jamais sa gueule; c'est quoi le but ? Comment toi, en tant que dev, tu peux te dire que des choix artistique comme ça doivent rester sur le produit final ??
fritesmayo76 publié le 31/08/2025 à 13:46
mibugishiden Ha bah tout s'explique, à s'inspirer d'une daube on a le résultat qu'on mérite. Rien de surprenant.
guiguif publié le 31/08/2025 à 13:55
ravyxxs Je suis plus indulgent parce que ce que je note principalement dans un BTA c'est le gameplay et qu'est-ce que je retrouve dans ce jeu:

- Un excellent systeme de combat
- De bons boss
- De très beaux decors
- Un LD qui fait le café avec un peu de puzzles et de plateforming
- Une bonne OST

Les critiques autour du doublage anglais qui viennent ruiner le jeu de certains comme le streameur dont j'ai partagé l'extrait ne me concerne pas vu que j'ai "le bon gout" de jouer en japonais.
Quand au scenario, la narration, la mise en scène parfois claqué ne viennent pas gâcher mon expérience car j'en ai rien a faire et que j'en avais aucune attente.
Après ptete que certains achètent des Beat, des Plateformers ou des FPS pour leurs scenario, ce n'est pas mon cas.

Donc pour moi a quelques heures de la fin c'est un solide 7, voir 7.5/10.
Bien meilleur que DMC2/3/4, NG3 ou Bayo3.
khazawi publié le 31/08/2025 à 14:02
Haha encore un bide sur PC pour Sony
51love publié le 31/08/2025 à 14:29
deathegg
La politique tarifaire qu'est que ca peut vous foutre ?


Ça tombe bien, j'en ai rien a foutre

Dans les faits je suis ni développeur ni éditeur de ce jeu, donc c'est pas mon problème.

C'est juste un peu triste qu'un projet qui a commencé il y a 10 ans soit un échec commercial, et on discute des raisons, tu nous laisses ce droit ?

Et oui le MSRP est très mauvais quoi que tu en penses, tous les jeux bénéficent des mêmes reduc en grande surface.

Mais au final, on a tous des gros backlog de jeux et on a du mal à en voir le bout.

Il est composé de jeux qui offrent dans leur extrême majorité un rapport qualité / prix très très largement supérieur.


Difficile donc pour 99% des joueurs donc de trouver des arguments pour insérer LSA dans ce backlog.

Quand tu auras enfin compris ça, tu auras déjà fait un grand pas dans ton deuil.

Et s'il te plaît, épargne nous la diabolisation de ton Sony 'satan' comme tu dis, quand ils font de la merde au même titre que n'importe quel éditeur / constructeur, laissez nous en discuter tranquillement, merci.
mibugishiden publié le 31/08/2025 à 15:16
guiguif ouah t'es dans le deni la
losz publié le 31/08/2025 à 15:18
guiguif Meilleur que DMC3/4 et Bayo 3, tes malade

j'arrive vers la fin perso je le met au niveau de dmc 2 dans ta liste, et encore je prefere jouer à dmc
guiguif publié le 31/08/2025 à 15:31
losz mibugishiden
J'ai du mal a aimer DMC3, j'y arrive pas ya un truc qui me dérange avec ce jeu.
DMC4 est une arnaque passé la moitié et ya pratiquement aucun boss.

Et Bayo 3 j'ai vraiment détesté le délire des invocs géante, la DA en general et le rendu immonde sur SW, le 1 et le 2 le défonce.
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 15:48
guiguif Bon après c'est pas difficile de nos jours de faire mieux que DMC 2/3/4

Pour la langue en japonais ça fait un peu "ça sonne mieux, même si je comprends pas, pas grave y a les sous titres", c'est vraiment s'éviter la foudre

Après les bons que tu soulignes sont bon, mais dans ce cas là, si on se refère à ce que tu soulignes, comment expliquerais-tu que le jeu malgré tes points, ceux des autres en plombe et les miens, ont des retours soit mitigés soit catastrophique ???

Comme j'ai dis le gameplay n'est pas mauvais, mais y a anguille sous roche, et c'est pas un problème de goût.
soulfull publié le 31/08/2025 à 15:54
jeu trés mediocre,testé la démo puis j'ai joué quelques heures chez un pote. J'ai préféré FF XVI qui a pourtant un système de combat trés moyen.

L'impression de taper dans le vent, un perso aussi leger qu'une feuille, les ennemis mais surtout boss inutilement des sacs à PV.

Bref je compte beaucoup sur Ninja gaiden 4 pour me procurer des sensations fortes que je n'ai pas ressenti depuis bayonetta 3 en 2022.

Mais qui peut m'expliquer pourquoi il n y a presque aucun test alors que le jeu est sorti le 29 ?
.
guiguif publié le 31/08/2025 à 16:05
ravyxxs De toute façon si l'histoire est a chier pourquoi s'infliger un doublage anglais au lieu d'avoir des bonnes voix qui accompagnent le jeu ?

Je l'explique de la même manière qu'un FF16 a divisé. Certains s'attachent à certains points, d'autres à d'autres.
Encore une fois je ne dis pas que c'est un chef d'oeuvre, mais que le gameplay + la grande diversité des environnements en fait un jeu plaisant à mes yeux comme à d'autres.

Après on a aussi des gens comme soulfull qui parlent de sacs a PV (je dis ça car il n'est pas le seul) car ils n'ont sans doute pas compris le système de stagger qui permet de faire fondre très rapidement la barre des boss (voir qui sont peut-être même passé à coté d'autres éléments comme les buffs) car perso je les fume assez rapidement et sans la ring cheaté qu'on te donne au bout de quelques morts.
J'ai meme vu des gens pas capté qu'il y avait des magasins en ville passé le premier chapitre
51love publié le 31/08/2025 à 16:09
soulfull j'ai testé la démo, et même le gameplay c'est pas terrible je trouve aussi, et c'est a priori ce que le jeu ferait de mieux, vu que tout le reste est ultra cheap..

Le gameplay ?
Bah oui on sent régulièrement pas les coups et je l'avais remarqué dans le trailer.
Il y a de belles animations et effets de particules mais ça nuit a la lisibilité.
Il y a aussi un sentiment étrange de flottement sur les animations, très régulièrement, et c'est assez bizarre et perturbant.

Donc si on veut être exigeant avec le gameplay, il y a bcp à redire.

En l'état, il y a 5 divisions d'écart entre le gameplay de Bayonetta 3, précis, vifs, parfaitement animé, avec de bon hit boxes, et celui de LSA.

Je dis ça, et pourtant, je l'ai moyennement apprécié, Bayo 1 et 2 sont bien meilleurs pour moi, ça permet de mettre un peu en perspective où je situe ce que j'ai joué et vu de LSA, clairement j'aurais pas la force d'en faire plus avec le backlog de jeux qui m'attend mais je voulais pas mourir un jour sans l'avoir au moins testé


Bref oui comme tu dis, vivement Ninja Gaiden 4, rien que le gameplay vif, brutal et exigeant de la serie, ça sera a un tout autre niveau
losz publié le 31/08/2025 à 16:11
guiguif J'ai mis au moins 10h à capter qu'il y avait des magasins

Et je suis d'accord les boss sont pas tant que ca sac à pv, perso à part 2-3 boss, en général ils tombent très rapidement, surtout avec la transfo qui fait ultra mal.
51love publié le 31/08/2025 à 16:14
losz toi qui l'a déjà quasi fini ? Quelle note tu lui mettrais? Et face a Bayo 3 et autre DMC que guiguif trouve moins bon que LSA?
arquion publié le 31/08/2025 à 16:23
51love perso t'as pas les mêmes attentes entre le 1er jeu d'un studio, et les attentes face à une team de dev qui n'ont fait que ça de leur vie (DMC, Bayo etc...)

Mais bon pour certains c'est dur à comprendre, faudrait que n'importe quel jeu noname soit meilleur que des jeux fait par des team qui ont plusieurs dizaines d'années d'expérience.
losz publié le 31/08/2025 à 16:30
51love Je sais pas trop… j'hésite entre 5 et 6, trop de défauts pour moi :

-Manque total d’impact, ca frappe dans le vide (les bruitages un peu nazes aident pas)
-Le côté cheap et le manque de budget se ressentent trop (animations datées, visages même pas dignes de FF13…la mise en scène lors des cutscene avec les perso ultra flottant/glissant).
-Le rythme du jeu, les niveaux sont beaucoup trop longs, ca devient vite ultra répétitif et chiant.
-Le bestiaire franchement pas ouf niveau DA.
-Le scénario/dialogues nul (comme souvent dans un BTA je m’en fous), mais là où DMC, Bayonetta ou Ninja Gaiden compensent avec des persos ultra charismatique, ici les personnages ressembles à rien, en particulier le héro..

Les points positifs :
-Le gameplay est vraiment cool, avec pas mal de possibilités dans l’arbre de talents
-Certains décors sont plutôt jolis vu le budget
-Les affrontements de boss sont sympas et assez nombreux
-J'aime bien les phases de plateformes/esquives du décors et les mécanique qu'ils rajoutent à chaque niveau pour essayer de varier un peu.
-Ost passable
mattewlogan publié le 31/08/2025 à 16:34
negan L’argent, l’argent toujours l’argent
Perso, je m’en fous si un jeu m’intéresse qu’il coûte 30 ou 100 €, ça ne me dérange pas après je comprends pour certains, mais bon quand on aime, on ne compte pas lol
ravyxxs publié le 31/08/2025 à 16:35
guiguif Ouais FF16 j'ai beaucoup entendu de plainte, je vais le commencer là, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire en même temps que EXP33 que j'ai déjà dans ma routine depuis 2 semaines (je suis encore au début monde sous l'eau).

Moi je suis un gros fan des histoires, à condition que le tout autour soit lui aussi crédible et bien fait, sinon je me lasse, mais l'histoire, OU A LA LIMITE, l'écriture, mes yeux et mes oreilles saignent très très vite si y a aucun effort...
51love publié le 31/08/2025 à 16:36
arquion ah oui je suis tout à fait d'accord avec ça.

D'ailleurs c'est souvent le cas chez moi, un super jeu génère une grosse attente, par ex Hollow Knight et Silksong. Le risque d'être déçu est plus grand du coup pour le second, et il y a plus d'indulgence pour le premier initialement.

Maintenant mon dernier propos était surtout de comparer les qualités de façon le plus neutre et objectif possible, sans tenir compte de tout un tas de paramètres donc.

losz d'acc merci. Et je rajouterai que même si les scénarios des BTA sont souvent nuls, au dela du charisme du personnage principal, ça permet de contextualiser les combats, de donner envie de passer au suivant, et ça certains y arrivent très très bien.

Dans le genre j'ai tjs bcp aimé l'humour et la mise en scène des Bayonetta par exemple.

mattewlogan Silksong day one a 150€ s'il le faut amigo *et je suis a moitié sérieux *

Tellement Hollow Knight a 15 balles c'était une honte, le vol du siècle je me sens pas bien
51love publié le 31/08/2025 à 16:38
losz OST passable en point positif ?

losz publié le 31/08/2025 à 16:43
51love Disons que je trouve l'ost un peu moins insipide que la plupart des jeux qui sortent depuis des années, il y a quelques pistes sympa...après c'est pas l'ost du siècle, j'irais pas l'écouter hors jeu.
arquion publié le 31/08/2025 à 16:43
51love LSA est trop cher, 49,99€ aurait du être son prix, pas au dessus.
De ce que j'ai pu tester dans la démo, c'est loin d'être une cata en terme de gameplay.
La plupart des griefs sur ce jeux sont surtout dû à son petit budget, le manque d'expérience peut-être des devs.

Mais maintenant un LSA 2 ou 3 (avec plus de budget, de moyen humain) pourrait très bien rivaliser avec les ténors.

C'est pour cela qu'il faut toujours laissé sa chance aux jeux, sinon potentiellement on loupera dans l'avenir de très bons qui ne pourront pas être devs.
51love publié le 31/08/2025 à 16:47
arquion moi j'aurais pas le temps ni l'envie de lui laisser sa chance mais c'est très bien que certains le fassent. Par contre, t'as des jeux qui ont des fautes de débutants, mais qui trouvent malgré tout leur public. Ici ça va être compliqué pour une suite, il reproduira pas ce qu'a fait Stellar Blade ou Black Myth Wukong.
marcelpatulacci publié le 31/08/2025 à 17:36
le "Après des années d'attente" et juste aprés "catastrophique" m'a tué
malroth publié le 31/08/2025 à 17:52
guiguif il a 60 metacritic PS5 et chez les joueurs 5.8

j'ai testé le jeu et sincèrement il est lassant en fait, deja ce que ça raconte, tout ce qui est mise en scene...ect CATASTROPHIQUE.

la pour le coup je prefere Mario qui va sauver Peach qui se fait capturer au debut mais au moins jusqu'à la fain on ne te fais pas chier avec des trucs nanardesque au possible. ça j'en peux plus de nos jours, soit vous faites un truc correct la dessus soit ne faites pas du tout de scenario en fait.

et le gameplay, AUCUNE sensation d'impact, il tape vite pour faire croire à un gameplay technique...ect alors que c'est juste debile à jouer. je me suis vite lassé meme avec les pouvoirs debloqué.

franchement ya rien à sauver dessus (et pourtant je l'attendais un peu aussi)

mais faut etre objectif, il ne fait meme pas mieux que le 1er Bayonetta sur PS360 pour moi, c'est ça le drame.

Dommage
guiguif publié le 31/08/2025 à 18:21
malroth Bah écoute si tu le dis.
mibugishiden publié le 31/08/2025 à 18:42
guiguif apres moi meme j'ai deja aimé un jeu qui divise, du genre Deadly Premonition le 1 er avait eu un sale metacritic mais moi j'ai aimé car malgré les nombreux defauts le jeu avait un charme, donc je peux comprendre.

Le but à la fin c'est de prendre plaisir, le meta on s'en branle.
losz publié le 31/08/2025 à 18:43
malroth En même temps Bayonetta est le meilleur bta de tous les temps, dur de faire mieux
magnetic publié le 31/08/2025 à 19:33
Ça me fatigue un peu le review bombing par des personnes qui sont juste pourris gâtée. Oui le jeu n’est pas un banger, oui il ne fait clairement pas le poids face à un Devil May Cry.

Mais ça reste un bon jeu, bien exécuté, qui ne mérite certainement pas toute cette haine gratuite. Vaux il 70 euros? Et bien oui au vu du nombres de devs et d’années passée à travailler dessus.

La demo m’a refroidit, et maintenant je n’arrive plus à lâcher la manette. Le jeu est du niveau d’un FF16 pour moi, avec les même faiblesse, combat répétitif et manque de stratégie.
onimusha publié le 31/08/2025 à 19:44
losz
Oui aprés ninja gaiden merci au revoir.
mooplol publié le 31/08/2025 à 20:34
Fallait le sortie à 40e surtout qu'il a du rien couter à développer. Heureusement que l'editeur de clair obscur est plus lucide que sony qui se prend pour nintendo
malroth publié le 31/08/2025 à 21:00
losz le 2 cette master classe.

mais je kiffais la Bayo du 1, completement DINGUE, FOLLE
malroth publié le 31/08/2025 à 21:07
mooplol Oui ya un probléme de tarif aussi, ils ont fumé clairement.

mais c'est pas les seuls qui se vautrent sur les prix, on se souvient d'ubisoft pour Skull and bones, konami aussi fait n'importe quoi par moment...

et apres ils s'étonnent des bides.

silkson va sortir à 20€ ça va faire un CARNAGE

meme ceux qui ne voulaient pas le prendre, quand ils vont voir le prix, y'en a ils vont passer à l'achat car "çava, c'est pas cher"

le premier verou saute.

alors qu'un jeu à 70€ ou + franchement c'est de plus en plus un frein. à moins que ce soit un jeu ultra attendu comme GTA6, The witcher 4 ou autre.

mais tu peux pas arriver inconnu et venir à 70€ ou + surtout quand t'as rien prouver avant et que c'est ton premier jeu.

Clair obscure l'ont compris comme t'as dit
burningcrimson publié le 31/08/2025 à 22:45
malroth Bayonetta 2 est clairement inferieeur au 1 et au 3 en terme de gameplay mécanique pure pourtant. Après pour le reste, oui il est très bon. Sinon je suis d'accord Lost Soul Aside est mid.
soulfull publié le 31/08/2025 à 23:23
51love Merci pour ton commentaire. je peux comprendre qu'on ne puis pas aimer bayonetta 3, mais niveau gameplay c'est maitrisé.Pareil pour Dmc3 ou 4.

Ce Lost Soul Aside est juste decevant, il aurait pu être soutenu s'il n'était pas vendu à 70 balles.Il risque de finir comme Forspoken, vendu au prix d'un Kg de nutella.

Vivement que Ninja Gaiden 4 tienne ses promesses, le genre a besoin d'un hit en puissance.
soulfull publié le 31/08/2025 à 23:26
guiguif Justement ce système de stagger fait hyper bourrin vu qu'il te permet d'enlever enormément de merite sans skill limite comme une Qte.Quelle deception quand même.
guiguif publié le 31/08/2025 à 23:34
soulfull Pas vraiment puisse qu'au final la barre de bouclier agit comme une barre de vie.
Tu casses la barre de bouclier en jouant normalement, puis une fois l'ennemi "choqué" tu lui balances la sauce comme dans FF7R ou FF16 (et c'est encore mieux si tu as une synchro L2+R2) et tu fini sur un carré+croix au dernier moment pour gratter encore plus.
soulfull publié le 31/08/2025 à 23:37
burningcrimson Je te rejoins pour Bayonetta 2, je l'adore mais dans la dernière difficulté, certains boss sont presque intouchables sans Witch Time.

Le 3 par contre a un gameplay vraiment souple qui combine tout ce qui avait été fait même s'il aurait été cool de battre tout le monde avec ou sans invocation. En général , j'ai adoré la trilogie Bayonetta parce que chaque jeu a son identité propre.
soulfull publié le 31/08/2025 à 23:41
guiguif l'idée est bonne mais le problème avec le carré+croix c'est qu'il casse le rythme, tu es obligé d'arreter ton combo aerien ou autre pour le faire.
burningcrimson publié le 01/09/2025 à 00:48
soulfull +1
