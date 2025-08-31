Après des années d'attente, Lost Soul Aside effectue un lancement catastrophique sur Steam Après des années d'attente, Lost Soul Aside effectue un lancement catastrophique sur Steam

Sony y réfléchira probablement à deux fois avant de renouveler sa collaboration avec Ultizero Games, ou se dira peut-être que le plein pot pour un AA juste avant le rush de fin d'année, ce n'est pas l'idée du siècle : Lost Soul Aside effectue un lancement clairement catastrophique sur Steam avec un pic d'environ 3000 utilisateurs pour sa journée de lancement, sachant que le pic en question inclus forcément les membres de la presse dont beaucoup ont eu leur exemplaire Day One.



C'est tout simplement l'un des pires démarrages de l'histoire de PlayStation sur PC, à peine devant le remaster de Until Dawn. Après c'est mieux que Concord on peut dire aussi…



A voir si les choses iront mieux sur PlayStation 5, mais on ne se fait pas trop d'espoir vu l'actuelle bouche-à-oreille sur les réseaux sociaux.