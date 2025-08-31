Warhammer 40.000 : Space Marine II déroule le programme de son Année 2, chargée en contenu gratos

Le mois prochain,soufflera sa première bougie, lui qui fut l'un des beaux succès de 2024 ayant permis à Saber Interactive de remplir des coffres-forts qui ne demandaient que ça après le divorce avec Embracer.Plus de 7 millions de ventes plus tard (sans compter les chiffres du dernier trimestre), le titre va aborder sa deuxième année de contenu avec un lourd programme dont les débuts se feront dès le 4 septembre : nouvelle mission et mode pour le PVE, nouveau mode et map pour le PVP, 3 armes de plus et de nouvelles armures à débloquer sous conditions, le tout gratuitement. Bien entendu, des packs de skins payants accompagneront chaque patch, car faut bien manger.Un trailer et un visuel déroulent une partie du programme, en notant déjà que l'une des étapes majeures aura lieu au premier trimestre 2026 avec l'ajout de la classe Techmarine dont les possibilités seront dévoilées en temps voulu.Un suivi surprenant, alors que se cuisine en coulissesdont nous ne verront probablement pas la couleur avant quelques années.