Warhammer 40.000 : Space Marine II déroule le programme de son Année 2, chargée en contenu gratos
Le mois prochain, Warhammer 40.000 : Space Marine II soufflera sa première bougie, lui qui fut l'un des beaux succès de 2024 ayant permis à Saber Interactive de remplir des coffres-forts qui ne demandaient que ça après le divorce avec Embracer.

Plus de 7 millions de ventes plus tard (sans compter les chiffres du dernier trimestre), le titre va aborder sa deuxième année de contenu avec un lourd programme dont les débuts se feront dès le 4 septembre : nouvelle mission et mode pour le PVE, nouveau mode et map pour le PVP, 3 armes de plus et de nouvelles armures à débloquer sous conditions, le tout gratuitement. Bien entendu, des packs de skins payants accompagneront chaque patch, car faut bien manger.

Un trailer et un visuel déroulent une partie du programme, en notant déjà que l'une des étapes majeures aura lieu au premier trimestre 2026 avec l'ajout de la classe Techmarine dont les possibilités seront dévoilées en temps voulu.

Un suivi surprenant, alors que se cuisine en coulisses Space Marine III dont nous ne verront probablement pas la couleur avant quelques années.

publié le 31/08/2025 à 11:05 par Gamekyo
commentaires (9)
osiris67 publié le 31/08/2025 à 11:16
Le suivi est pas specialement surprennant vu le suivi qu ils ont fait pour WWZ.
pcsw2 publié le 31/08/2025 à 12:19
Faudrai que je l'achète celui la
mrvince publié le 31/08/2025 à 12:39
Avec toutes ces MAJ je finirai par le prendre.
allanoix publié le 31/08/2025 à 12:47
ils pourront rajouter tout ce quils veulent comme niveau, ca reste ultra repetitif, et d'une autre epoque
raioh publié le 31/08/2025 à 14:09
Allanoix : La belle époque*
ippoyabukiki publié le 31/08/2025 à 15:37
C'est sympatoche, mais bien loin derrière un gears
tokito publié le 31/08/2025 à 17:30
Ca, c'est pas un éditeur qui se fout de la gueule des joueurs !

Certains devraient en prendre de la graine !
ippoyabukiki publié le 31/08/2025 à 17:45
tokito jeu pas fini = pas d'achat


Non ?

C'est ce que vous repetez tous. Ce qui a ete fait comme enorme bashing sur le jeu suicide squad.
Et là... vous applaudissez ?
Pourtant sur support physique le jeu n'est : pas complet.

C'est possible de demander un minimum de cohérence à la communauté de ce site ?
raioh publié le 31/08/2025 à 18:34
Ippoyabukiki : À quel moment le jeu n'est pas fini ?
C'est pas parce qu'ils ajoutent du contenu dans le temps pour le multi que c'est un jeu pas fini, arrête de raconter de la merde non stop un peu, tu deviens ridicule.
Warhammer 40.000 : Space Marine II
Nom : Warhammer 40.000 : Space Marine II
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Saber Interactive
Genre : action
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
