Yooka Replaylee : bande-annonce, prix, date de sortie et confirmation de la version Switch 2

Même si on ne manquera pas de grosses sorties cette année, il y a un moment où il faut bien se trouver une petite place, et c'est donc le 9 octobre qui a été sélectionné par Playtonic pour lancer son, « remake » ou plutôt « refonte » du jeu pour lui donner une nouvelle visibilité avec un certain travail sur le rendu et surtout sur le fond :- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.- Nouveau collectibles.- Ajout de compétences inédites.- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.- Caméra totalement revue.- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.Il vous en coûtera 29,99€ sur tous les supports, avec une réduction de 30 % si vous possédez déjà l'original sur une console de même famille. Le même jour sortira une version boîte à 49,99€ incluant quelques goodies (pas plus de précisions), sur PlayStation 5, Xbox Series mais également Switch 2 vu que le jeu vient d'être confirmé dessus. Notez d'ailleurs que le jeu sera « complet » sur la cartouche.