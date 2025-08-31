recherche
Yooka Replaylee : bande-annonce, prix, date de sortie et confirmation de la version Switch 2
Même si on ne manquera pas de grosses sorties cette année, il y a un moment où il faut bien se trouver une petite place, et c'est donc le 9 octobre qui a été sélectionné par Playtonic pour lancer son Yooka-Replaylee, « remake » ou plutôt « refonte » du jeu pour lui donner une nouvelle visibilité avec un certain travail sur le rendu et surtout sur le fond :

- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.
- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.
- Nouveau collectibles.
- Ajout de compétences inédites.
- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.
- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.
- Caméra totalement revue.
- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.

Il vous en coûtera 29,99€ sur tous les supports, avec une réduction de 30 % si vous possédez déjà l'original sur une console de même famille. Le même jour sortira une version boîte à 49,99€ incluant quelques goodies (pas plus de précisions), sur PlayStation 5, Xbox Series mais également Switch 2 vu que le jeu vient d'être confirmé dessus. Notez d'ailleurs que le jeu sera « complet » sur la cartouche.

publié le 31/08/2025 à 16:56 par Gamekyo
commentaires (7)
zephon publié le 31/08/2025 à 17:19
ça presque une semaine qu'il est confirmé sur switch 2

https://x.com/Stealth40k/status/1959243154311291352?t=Df370gbOQ2yIIYQy7oxo3A&s=19
negan publié le 31/08/2025 à 17:31
iIs auraient du faire un prix pour les gens qui ont pris le jeu de base, car ce jeu c'est ni plus ni moins que reconnaitre que le jeu de base sent l'étron d'après fêtes
negan publié le 31/08/2025 à 17:32
iIs auraient du faire un prix pour les gens qui ont pris le jeu de base, car ce jeu c'est ni plus ni moins que reconnaitre que le jeu de base sent l'étron d'après fêtes

J'ai rien dit j'ai pas lu jusqu'au bout
tynokarts publié le 31/08/2025 à 17:56
J’espère un retour gagnant pour Yooka Replaylee.
Playtonic Games,quel bon studio
Adepte des jeux de plateformes et d’aventures, tout ce qui manque à PlayStation en ce moment.
fritesmayo76 publié le 31/08/2025 à 18:05
Le jeu de base était vraiment pas ouf, mais vu qu'ils font une offre pour les possesseurs je me laisserait peut-être tenté si les vidéos de gameplay me donnent envie.
kinectical publié le 31/08/2025 à 18:12
30% de réduction si ont a acheter le premier moi qui ne comptais pas l’acheter et attendre une baisse de prix bah on dirait que ces day one finalement …j’avais acheter le premier et lâcher car assez déçu mais ce remake a l’air d’être génial alors oui si en plus j’ai une réduction je prend direct a 20$
link49 publié le 31/08/2025 à 18:22
Celui-là, il me fait de l'œil.
Fiche descriptif
Yooka Replaylee
2
Ils aiment
Nom : Yooka Replaylee
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Playtonic Games
Genre : plates-formes
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
