Yooka Replaylee : bande-annonce, prix, date de sortie et confirmation de la version Switch 2
Même si on ne manquera pas de grosses sorties cette année, il y a un moment où il faut bien se trouver une petite place, et c'est donc le 9 octobre qui a été sélectionné par Playtonic pour lancer son Yooka-Replaylee, « remake » ou plutôt « refonte » du jeu pour lui donner une nouvelle visibilité avec un certain travail sur le rendu et surtout sur le fond :
- Nouvelles cinématiques et dialogues pour agrémenter l'histoire.
- Nouveau type de défis façon Arcade avec son PNJ dédié.
- Nouveau collectibles.
- Ajout de compétences inédites.
- Progression revue avec une vraie map (où vous retrouverez les PNJ et certains marqueurs d'importance), des points de téléportations et des outils de suivi de vos collectibles.
- Dès le début, vous bénéficierez de tous les principaux mouvements.
- Caméra totalement revue.
- Bande-son orchestrale, toujours signée Grant Kirkhope et David Wise.
Il vous en coûtera 29,99€ sur tous les supports, avec une réduction de 30 % si vous possédez déjà l'original sur une console de même famille. Le même jour sortira une version boîte à 49,99€ incluant quelques goodies (pas plus de précisions), sur PlayStation 5, Xbox Series mais également Switch 2 vu que le jeu vient d'être confirmé dessus. Notez d'ailleurs que le jeu sera « complet » sur la cartouche.
J'ai rien dit j'ai pas lu jusqu'au bout
Playtonic Games,quel bon studio
Adepte des jeux de plateformes et d’aventures, tout ce qui manque à PlayStation en ce moment.