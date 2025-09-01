recherche
News / Blogs
Hollow Knight Silksong a enfin un prix
Bonne nouvelle du matin sans que cela ne surprenne grand-monde vu le leak de quelques revendeurs : Hollow Knight Silksong coûtera la bagatelle de 19,99€, presque un cadeau vu les promesses du contenu et les nombreuses années de développement (certes en équipe restreinte).

Plus qu'à patienter jusqu'au 4 septembre, en notant également que pour la pleine précision, le lancement se fera précisément à 16h00.

7
Qui a aimé ?
link49, kisukesan, tripy73, junaldinho, kali, escobar, sabelette
publié le 01/09/2025 à 05:49 par Gamekyo
commentaires (16)
nosphor68 publié le 01/09/2025 à 06:08
En Espérant une Version Boîte sans Game Key Card sur Switch 2
vyse publié le 01/09/2025 à 06:41
Les mecs redonnent leurs lettres de noblesse au jeu vidéo avec des prix décents ! Si seulement ça pouvait être un véritable raz de marée genre le jeu Inde le plus vendu de l'histoire pour donner un signal fort aux éditeurs
ducknsexe publié le 01/09/2025 à 08:47
Day one sur switch 2 en Version boite
junaldinho publié le 01/09/2025 à 09:07
Un vrai jeu et vendu à prix très correct
malroth publié le 01/09/2025 à 09:16
Et apres les autres vont se dire pourquoi lui cartonne et pas mon jeu vendu à 80€ lol
xynot publié le 01/09/2025 à 09:23
Les meilleurs jeux de l'année ne seront pas des jeux full-price
raioh publié le 01/09/2025 à 10:12
Xynot Et pas des gros studio AAAA
malroth publié le 01/09/2025 à 10:19
xynot raioh si ça peux faire ouvrir les yeux à beaucoup de studios...

le gros probleme c'est pas les AAA, le probleme c'est les studio qui veulent faire du AAA et qui ne sont pas bons pour ça.

Capcom je veux continuer leur jeux AAA malgré quelques deceptions parfois, mais certains faut qu'ils arretent et font plutot du AA ou du A.

car ces derniers peuvent etre bien plus marquant et rentables que les AAA.
mrvince publié le 01/09/2025 à 10:50
Ca reste 5 e de plus que le précédent. Des voleurs ! . Non c'est fou. Avec le buzz ils pouvaient le mettre largement à 30. Ils sont royal jusqu'au bout. Si le jeu est bon ils auront eu tout bon. Un peu degue pour le lancement à 16h par contre je pensais m'y mettre plus tôt
ioop publié le 01/09/2025 à 13:23
faudrait déjà qu'on puisse l'acheter ....
kalas28 publié le 01/09/2025 à 13:33
les pigeons dégoutés de ne pas l'avoir à 40 balles pour un dlc 1.5 transformé en pseudo suite
mattewlogan publié le 01/09/2025 à 14:24
Prix vraiment très bas on serait même à soupçonné quelque chose ou alors Microsoft a couvert les frais de développement lol
xhander publié le 01/09/2025 à 15:20
J'ai vu des commentaires très... intelligent ailleurs disant que la Team Cherry peut bien vendre Silksong à 20 balles car c'est de la 2D
midomashakil publié le 01/09/2025 à 15:32
même sur console ?
jobiwan publié le 01/09/2025 à 15:43
malroth C'est le budget alloué aux développements du jeu qui définit si un titre est AA, AAA ou AAAA, et non ces qualités techniques même si souvent c'est lié.

Promesses de contenu, ça reste des promesses.
les nombreuses années de développement... C'est nullement un critère de qualité.
Bref attendant, les premiers retours, même si le jeu affiche un prix décent.
choroq publié le 01/09/2025 à 15:55
purée, c'est chère
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hollow Knight Silksong
3
Ils aiment
Nom : Hollow Knight Silksong
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Cherry
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo