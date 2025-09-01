Hollow Knight Silksong a enfin un prix

Bonne nouvelle du matin sans que cela ne surprenne grand-monde vu le leak de quelques revendeurs : Hollow Knight Silksong coûtera la bagatelle de 19,99€, presque un cadeau vu les promesses du contenu et les nombreuses années de développement (certes en équipe restreinte).
Plus qu'à patienter jusqu'au 4 septembre, en notant également que pour la pleine précision, le lancement se fera précisément à 16h00.
le gros probleme c'est pas les AAA, le probleme c'est les studio qui veulent faire du AAA et qui ne sont pas bons pour ça.
Capcom je veux continuer leur jeux AAA malgré quelques deceptions parfois, mais certains faut qu'ils arretent et font plutot du AA ou du A.
car ces derniers peuvent etre bien plus marquant et rentables que les AAA.
Promesses de contenu, ça reste des promesses.
les nombreuses années de développement... C'est nullement un critère de qualité.
Bref attendant, les premiers retours, même si le jeu affiche un prix décent.