Fairgames : après Jade Raymond, le réalisateur a filé en douce chez Warner Bros Montréal
Certes, Fairgame$ ne serait pas (encore ?) annulé et alors que le silence se fait encore plus pesant qu'avec Marathon, un nouveau fait vient soulever quelques questions : sans communiqué ni annonce officielle en bonne et due forme, le réalisateur du jeu, Daniel Drapeau, a quitté en douce Haven Studios le mois dernier pour rejoindre Warner Bros Montréal. Une drôle d'affaire qui intervient rappelons-le trois mois après le départ de la fondatrice du studio, une certaine Jade Raymond.
Bref, ça sent moyen, et Daniel Drapeau ne devrait pas être dépaysé côté GAAS en déboulant chez la team précitée de Warner : fin juillet, la boîte cherchait un producteur exécutif pour un nouveau jeu à service autour de la tentaculaire franchise DC Comics, possiblement connecté au nouveau DC Universe de James Gunn.
On devrait nous payer
Là ou ils passaient les studios trepassaient
Surprenant. Ils voulaient leur Rainbow Six Siege ?
Sony aurait bu reboot une de ses licences plutôt que de foutre en l'air de la thune pour un studio comme ça et un jeu comme Fairgame$.
En même temps, tant qu'ils trouveront des pigeons pour leur filer aveuglément leurs millions pourquoi se priver...