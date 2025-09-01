recherche
Fairgames : après Jade Raymond, le réalisateur a filé en douce chez Warner Bros Montréal
Certes, Fairgame$ ne serait pas (encore ?) annulé et alors que le silence se fait encore plus pesant qu'avec Marathon, un nouveau fait vient soulever quelques questions : sans communiqué ni annonce officielle en bonne et due forme, le réalisateur du jeu, Daniel Drapeau, a quitté en douce Haven Studios le mois dernier pour rejoindre Warner Bros Montréal. Une drôle d'affaire qui intervient rappelons-le trois mois après le départ de la fondatrice du studio, une certaine Jade Raymond.

Bref, ça sent moyen, et Daniel Drapeau ne devrait pas être dépaysé côté GAAS en déboulant chez la team précitée de Warner : fin juillet, la boîte cherchait un producteur exécutif pour un nouveau jeu à service autour de la tentaculaire franchise DC Comics, possiblement connecté au nouveau DC Universe de James Gunn.

publié le 01/09/2025 à 07:22 par Gamekyo
natedrake publié le 01/09/2025 à 07:54
Bientôt la fermeture du studio vu comment c'est parti.
akinen publié le 01/09/2025 à 08:19
Un petit tour sur gamekyo et ils auraient dû que non, c’était pas une bonne idée.

On devrait nous payer
icebergbrulant publié le 01/09/2025 à 08:22
Ça fait plaisir de voir que le réalisateur est vexillophile
giru publié le 01/09/2025 à 08:28
Tellement triste pour les développeurs qui perdent leur temps sur ce genre de merde qui ne sortira probablement même pas (ou sortira et sera supprimé quelques semaines après, je sais pas ce qui est le plus humiliant).
lazer publié le 01/09/2025 à 08:35
jade raymond et phil harrison sont les bonnie and clyde du JV , de vrais chats noirs de l'industrie

Là ou ils passaient les studios trepassaient
aozora78 publié le 01/09/2025 à 08:36
Un studio rempli de techniciens / développeurs de chez Ubisoft qui n'ont aucune créativité ou imagination visiblement et qui se plantent en beauté ?
Surprenant. Ils voulaient leur Rainbow Six Siege ?

Sony aurait bu reboot une de ses licences plutôt que de foutre en l'air de la thune pour un studio comme ça et un jeu comme Fairgame$.
rogeraf publié le 01/09/2025 à 08:42
Quand ca sent la merde, faut partir c'est normal. Elle va faire toutes les boites US/Canada à ce rythme avant de se reconvertir
tristram publié le 01/09/2025 à 09:01
bientôt la descente aux enfers de Warner Bros Montréal qui est déja bien entamée...
cail2 publié le 01/09/2025 à 09:33
lazer
En même temps, tant qu'ils trouveront des pigeons pour leur filer aveuglément leurs millions pourquoi se priver...
vaycura publié le 01/09/2025 à 16:18
du blanchiment dans l'industrie...
Fiche descriptif
Fairgames
Nom : Fairgames
Support : PC
Editeur : Sony Interactive Entertainment
Développeur : Haven Entertainment Studios
Genre : action
Autres versions :
