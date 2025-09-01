Fairgames : après Jade Raymond, le réalisateur a filé en douce chez Warner Bros Montréal

Certes,ne serait pas (encore ?) annulé et alors que le silence se fait encore plus pesant qu'avec, un nouveau fait vient soulever quelques questions : sans communiqué ni annonce officielle en bonne et due forme, le réalisateur du jeu, Daniel Drapeau, a quitté en douce Haven Studios le mois dernier pour rejoindre Warner Bros Montréal. Une drôle d'affaire qui intervient rappelons-le trois mois après le départ de la fondatrice du studio, une certaine Jade Raymond.Bref, ça sent moyen, et Daniel Drapeau ne devrait pas être dépaysé côté GAAS en déboulant chez la team précitée de Warner : fin juillet, la boîte cherchait un producteur exécutif pour un nouveau jeu à service autour de la tentaculaire franchise DC Comics, possiblement connecté au nouveau DC Universe de James Gunn.