Cinema : Paramount Pictures serait en négociation pour des films Call of Duty

Fort du succès massif de la franchise Sonic au cinéma dont le 4e volet arrivera en 2027, Paramount Pictures souhaite davantage remplir ses caisses avec des adaptations JV, et alors que fut révélé il y a quelques jours par Puck News que l'entreprise serait en pourparlers avec Legendary pour distribuer le futur film Street Fighter, voilà que l'on apprend que selon deux de leurs sources, le PDG de Paramount (David Ellison) aurait lancé des discussions avec Activision/Xbox pour mettre dans les salles obscures la franchise Call of Duty. Presque une évidence.



Rien n'est encore acté mais ce deal serait considéré comme une priorité absolue pour Ellison et il n'y a aucun mal à comprendre pourquoi vu son aura auprès d'un large public, et on oserait même parier que le segment « Black Ops » serait le plus populaire du lot.