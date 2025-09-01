recherche
Cinema : Paramount Pictures serait en négociation pour des films Call of Duty
Fort du succès massif de la franchise Sonic au cinéma dont le 4e volet arrivera en 2027, Paramount Pictures souhaite davantage remplir ses caisses avec des adaptations JV, et alors que fut révélé il y a quelques jours par Puck News que l'entreprise serait en pourparlers avec Legendary pour distribuer le futur film Street Fighter, voilà que l'on apprend que selon deux de leurs sources, le PDG de Paramount (David Ellison) aurait lancé des discussions avec Activision/Xbox pour mettre dans les salles obscures la franchise Call of Duty. Presque une évidence.

Rien n'est encore acté mais ce deal serait considéré comme une priorité absolue pour Ellison et il n'y a aucun mal à comprendre pourquoi vu son aura auprès d'un large public, et on oserait même parier que le segment « Black Ops » serait le plus populaire du lot.
publié le 01/09/2025 à 06:05 par Gamekyo
cyr publié le 01/09/2025 à 06:28
Call of duty au cinéma ? Sérieusement ?
gasmok2 publié le 01/09/2025 à 07:36
cyr
Les jeux sont déjà des gros films à la Michael Bay, ça ne me parait pas si débile en soit.
Un film de guerre grand spectacle en mode blockbuster estival, et ça peut engendrer un max de thunes....après la qualité c'est un autre débat
rogeraf publié le 01/09/2025 à 08:39
Quelle chance, moi j'attends le futur BANGER Gex
syoshu publié le 01/09/2025 à 09:03
En soit y a plus tellement de film de guerre donc pourquoi pas. Mais dans le fond le nom Call of Duty ne sert pas à grand chose pour le coup, ca pourrait s'appeler n'importe comment.


