Officiel : Call of Duty ira bien au cinéma
Encore au statut de rumeur pas plus tard que hier, l'adaptation cinématographique de la franchise Call of Duty est à présent officialisée par Paramount, avec donc preuve que son PDG David Ellison aura su donner les bons arguments à Activision/Xbox suite à un refus initial en 2018. Mais on va dire que les temps ont changé vu le nombre de projets à succès depuis quelques années.

2018 qui fut d'ailleurs on le rappelle l'année où la Paramount avait récupéré les droits d'une adaptation de Duke Nukem avec un certain John Cena en tête d'affiche (probablement annulée). Depuis, si la série Halo n'a pas connu un grand succès (annulée au bout de 2 saisons), la société a fini par briller avec les films Sonic dont chaque épisode fait mieux que le précédent. Le 4 arrivera en 2027.
publié le 02/09/2025 à 15:20 par Gamekyo
rogeraf publié le 02/09/2025 à 16:10
Je ne n'attend que le film Lollipop chainsaw
rogeraf publié le 02/09/2025 à 16:11
Et Dead or Alive Xtreme 3 Fortune : Le Film
cyr publié le 02/09/2025 à 16:57
Il y a 0,00000000000000000% de chance que j'aille le voir ou que ce soit.

Néanmoins ça pourrais être la campagne la plus courte de call of.
0
