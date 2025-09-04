recherche
News / Blogs
007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
Hier soir, Sony PlayStation a fait la promotion d'un jeu tiers sans affiliation particulière d'exclusivité comme ce fut précédemment le cas avec Hogwarts Legacy et Borderlands 4, et le concerné fut cette fois le 007 First Light de IO Interactive, désormais signé pour le 27 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais également sur Switch 2 (Key Card par contre, on est déjà prévenu).

Une longue présentation donc, tirée de ce que la presse a pu découvrir à la GamesCom, l'occasion de bien montrer à ceux qui en doutaient que derrière ses cinématiques et certaines séquences clairement empruntées à une certaine licence de PlayStation (justement), une partie du coeur de l'expérience jouera la même carte que la franchise Hitman des mêmes développeurs comme des zones à observer tranquillement pour parvenir à ses fins, et qu'importe les aléas apparents de l'IA.

Petit point prix/éditions pour finir.

Version Standard :
- 69,99€
- 24 jours d'accès anticipé en cas de précommande numérique
- Un pack de skin pour toutes réservations (même physique)

Version Deluxe (numérique) :
- 79,99€
- 3 packs de skins (tenues, armes)

Edition Spécialiste (exclusivité Amazon) :
- 69,99€
- Même chose que la version standard, un pack de skin en plus

Edition Héritage :
- 299,99€
- Voir visuel ci-dessous
- Uniquement PC, PS5, XBS



  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
  • 007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
plus de médias
4
Qui a aimé ?
nicolasgourry, link49, destati, spartan1985
publié le 04/09/2025 à 06:12 par Gamekyo
commentaires (22)
zekk publié le 04/09/2025 à 06:14
Day one
ouroboros4 publié le 04/09/2025 à 06:16
Je vais sûrement prendre le collector
Beau et sobre j'aime beaucoup
mrvince publié le 04/09/2025 à 06:17
C'est clairement Hitman avec un skin James Bond mais pourquoi pas j'ai adoré les derniers Hitman.
cyr publié le 04/09/2025 à 06:18
Ça pas l'air très intéressant au premier regard. A voir manette en main, enfin pour ceux qui oseront l'acheter.

25€, a la limite et je me laisserais peut-être tenter.
jenicris publié le 04/09/2025 à 06:35
Ca l'air franchement pas mal
En tout cas ça me hype plus que le premier trailer
cyr publié le 04/09/2025 à 06:49
300€ édition héritage ?

Mais qui va acheter ça?
walterwhite publié le 04/09/2025 à 06:53
Il a l’air bien naze, sans moi.
pcsw2 publié le 04/09/2025 à 06:56
J'aime bien j'espère une vf et ce sera Day one
kratoszeus publié le 04/09/2025 à 07:41
Ben day one. Un polissage pour un 60fps stable et c'est parfait
mithrandir publié le 04/09/2025 à 07:52
Ça a l'air très sympa, par contre faudra qu'on arrête un jour les barils explosifs dans tous les JV d'action surtout avec une ia aux fraises qui se camoufle derrière
link49 publié le 04/09/2025 à 07:52
Je pense que je vais succomber finalement.
pharrell publié le 04/09/2025 à 07:53
L'espèce de pistolet d'or de l'edition collector est pas très jolie je trouve...

C'est juste un truc en plastoque ? Ou c'est genre un briquet ?
nicolasgourry publié le 04/09/2025 à 07:59
Les scènes d'action sont interactives et bien mises en scène. Rien que pour cela, le jeu donne envie (il faudra voir manette en main), et cela semble plus réussi que dans Uncharted de ce côté-là, même si l'inspiration est évidente. Pour le reste, comme la conduite, c'est pour l'instant sans plus, mais il faut voir sur le long terme. J'espère par contre que les scènes de déambulation et de dialogue ne seront pas ennuyeuses si elles sont mal amenées, car c'est dans ces moments-là que le rythme d'un jeu peut devenir lassant. En tout cas, les animations sont réussies et le jeu est visuellement à la hauteur.
foxstep publié le 04/09/2025 à 09:22
Toujours aussi déprimant les jeux occidentaux à ce que je vois. Même quand il s'agit d'une ip culte comme 007
negan publié le 04/09/2025 à 09:43
Bonne année 2015
aozora78 publié le 04/09/2025 à 09:53
j'ai arrêté la vidéo au PNJ qui observe pendant 10 minutes un robinet ouvert pour le tuyaux d'arrosage. Le genre de truc qui casse complétement l'immersion.
playshtayshen publié le 04/09/2025 à 10:09
Hate de voir la gueule de la version switch 2. Déjà qui lague sur ps5
krusty79 publié le 04/09/2025 à 10:11
foxstep Toujours aussi déprimant les jeux asiatiques à ce que je vois. Même quand il s'agit d'une ip culte comme Final Fantasy 7...
Tu fois, c'est facile d'être stupidement réducteur.
gamerdome publié le 04/09/2025 à 10:16
Ultra scripté, IA dégénérée, infiltration "tu me vois pas à 3m de toi"... mais c'est beau et bien mis en scène, ça va très bien se vendre.
burningcrimson publié le 04/09/2025 à 10:23
Ultra scripté et framerate aux fraises. J'espère que tout ça sera amélioré
kazuchi publié le 04/09/2025 à 11:11
Ok donc c’est un hitman avec skin James Bond.
La tête du personnage principal est bizarre. Les expressions de visage ne sont pas naturelles.
Belle idée pour le studio d’emprunter la licence 007 pour vendre du hitman.
Et le passage où il escalade la façade du bâtiment et que personne ne le voit comment dire…
lefab88 publié le 04/09/2025 à 11:15
Day one
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
007 First Light
3
Ils aiment
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo