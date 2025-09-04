007 First Light : le compte-rendu du State of Play, avec gameplay, prix et date de sortie
Hier soir, Sony PlayStation a fait la promotion d'un jeu tiers sans affiliation particulière d'exclusivité comme ce fut précédemment le cas avec Hogwarts Legacy et Borderlands 4, et le concerné fut cette fois le 007 First Light de IO Interactive, désormais signé pour le 27 mars 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais également sur Switch 2 (Key Card par contre, on est déjà prévenu).
Une longue présentation donc, tirée de ce que la presse a pu découvrir à la GamesCom, l'occasion de bien montrer à ceux qui en doutaient que derrière ses cinématiques et certaines séquences clairement empruntées à une certaine licence de PlayStation (justement), une partie du coeur de l'expérience jouera la même carte que la franchise Hitman des mêmes développeurs comme des zones à observer tranquillement pour parvenir à ses fins, et qu'importe les aléas apparents de l'IA.
Petit point prix/éditions pour finir.
Version Standard :
- 69,99€
- 24 jours d'accès anticipé en cas de précommande numérique
- Un pack de skin pour toutes réservations (même physique)
Version Deluxe (numérique) :
- 79,99€
- 3 packs de skins (tenues, armes)
Edition Spécialiste (exclusivité Amazon) :
- 69,99€
- Même chose que la version standard, un pack de skin en plus
Beau et sobre j'aime beaucoup
25€, a la limite et je me laisserais peut-être tenter.
En tout cas ça me hype plus que le premier trailer
Mais qui va acheter ça?
C'est juste un truc en plastoque ? Ou c'est genre un briquet ?
Tu fois, c'est facile d'être stupidement réducteur.
La tête du personnage principal est bizarre. Les expressions de visage ne sont pas naturelles.
Belle idée pour le studio d’emprunter la licence 007 pour vendre du hitman.
Et le passage où il escalade la façade du bâtiment et que personne ne le voit comment dire…