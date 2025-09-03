Jason Schreier : Take-Two souhaitait sauver (et financer) le reboot de Perfect Dark Jason Schreier : Take-Two souhaitait sauver (et financer) le reboot de Perfect Dark

Jason Schreier et ses sources infinies ont posé une révélation qui remue le couteau dans la plaie : le projet Perfect Dark aurait pu être sauvé de justesse et de manière inattendue, précisément grâce à l'intervention de Take-Two qui souhaitait financer le jeu et même carrément l'éditer lui-même (tout en misant fort sur le long terme avec pourquoi pas des suites). Malheureusement, les négociations ont échoué, entraînant coup sur coup l'annulation du jeu, la mort du studio Initiative et des licenciements chez Crystal Dynamics.



Pas plus d'informations pour le moment et aucun des concernés ne souhaitant répondre aux questions de Bloomberg, difficile de connaître le vrai coupable et il est simplement probable que chacun ait eu envie de tirer la couette, que ce soit T2 (qui aurait donc terminé de financer le jeu), Embracer (qui souhaitait peut-être prioriser Crystal Dynamics sur Tomb Raider) ou Xbox (qui garde les droits, et de base un studio dédié).



On peut du coup se demander, vu l'intérêt soudain porté par Take-Two, s'il ne sera pas un jour possible de relancer un projet neuf sur la licence, cette fois sans The Initiative ni Crystal Dynamics.