Jason Schreier : Take-Two souhaitait sauver (et financer) le reboot de Perfect Dark
Jason Schreier et ses sources infinies ont posé une révélation qui remue le couteau dans la plaie : le projet Perfect Dark aurait pu être sauvé de justesse et de manière inattendue, précisément grâce à l'intervention de Take-Two qui souhaitait financer le jeu et même carrément l'éditer lui-même (tout en misant fort sur le long terme avec pourquoi pas des suites). Malheureusement, les négociations ont échoué, entraînant coup sur coup l'annulation du jeu, la mort du studio Initiative et des licenciements chez Crystal Dynamics.
Pas plus d'informations pour le moment et aucun des concernés ne souhaitant répondre aux questions de Bloomberg, difficile de connaître le vrai coupable et il est simplement probable que chacun ait eu envie de tirer la couette, que ce soit T2 (qui aurait donc terminé de financer le jeu), Embracer (qui souhaitait peut-être prioriser Crystal Dynamics sur Tomb Raider) ou Xbox (qui garde les droits, et de base un studio dédié).
On peut du coup se demander, vu l'intérêt soudain porté par Take-Two, s'il ne sera pas un jour possible de relancer un projet neuf sur la licence, cette fois sans The Initiative ni Crystal Dynamics.
publié le 03/09/2025 à 07:18 par Gamekyo
Dans les années 2000 mes attentes étaient infinies pour une suite
et voilà où on en est 25 ans plus tard
1. Microsoft a racheté Rare alors que la suite était en chantier sur GameCube
- Changement de machine, des années de perdues, pas de PD2 ni sur GC ni sur Xbox..
2. Annonce d'un nouveau Perfect Dark chez Xbox pr la 360:
- changement de DA c'est ignoble alors que les quelques visuels sur GC a l'époque étaient ouf
- le jeu en plus de ça est très médiocre à l'arrivée...
3. Licence morte depuis, annonce d'un reboot
- annulé
4. Un dernier " espoir "?
- mon cul ouais
Moi je signe direct une pétition...je ne vais pas la créer car je nai pas de reseau de contacts...ey cette eptition ci dessous a ete signé par un petit nombre ridicule
https://www.change.org/p/convaincre-microsoft-de-poursuivre-le-d%C3%A9veloppement-de-perfect-dark?recruiter=1127799296&recruited_by_id=af479af0-bd6a-11ea-a541-5748d3a831b8&utm_source=share_petition&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&utm_medium=copylink&utm_content=cl_sharecopy_490640580_en-CA%3A5
Chez Playtonic, c'est les anciens des platformer de Rare, inutile de leur confier un FPS.
La Team FPS de Goldeneye et Perfect Dark avait elle fondé Free Radical (à voir ce que sont devenus les devs depuis).
Mais vu le succès critique et commercial de Goldeneye (plus vendu sur N64 que Ocarina of Time), et de Perfect Dark malgré la sortie très tardive de cette 'suite' sans licence 007, ça aurai été inconcevable qu'ils en sortent pas un FPS sur GC.
Alors, ils l'ont fait en quelque sorte, a défaut on a eu les sympathique Time Splitters (free radical).
fdestroyer bien d'accord, ce feeling manette en main, et puis cet arsenal que proposait PD, hyper étoffé et varié, ça offrait une profondeur de gameplay assez incroyable en multi
Quel jeu!